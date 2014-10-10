В Минске прошел VI Конгресс педиатров стран СНГ

Новости Беларуси. «Сверить пульс» в Минске собрались около 250 ведущих педиатров стран Содружества. Приветствие участникам и гостям VI Конгресса направил Президент Александр Лукашенко. На повестке дня ключевые вопросы современной педиатрии. Неудивительно, что местом проведения очередного Конгресса была выбрана Беларусь. Наша страна входит в число лидеров по снижению материнской и младенческой смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Мы являемся лидерами по снижению материнской, младенческой смертности, поэтому по суммарному коэффициенту мы занимаем 4 место в мире. У нас вышли на положительный прирост населения Минск и Брестская область. В целом по стране не хватает, чтобы перекрыть смертность рождаемостью 1600 человек. Я думаю, что к концу года без миграции мы будем стараться выйти на нулевой баланс. Если нет, так к 2015 году поручение будет выполнено о том, чтобы демографическая проблема была решена.

Обновлено в 19.30 10.10.2014

VI Конгресс педиатров завершился 10 октября в Минске. В течение двух дней специалисты из стран Содружества, Испании, Израиля, Германии и Литвы обменивались опытом, обсуждали современные технологии диагностики и лечения детей.

Страна-хозяйка прошлого Конгресса педиатров — Молдова. 10 октября делегация из этой республики побывала в ведущем учреждении нашей страны — РНПЦ «Мать и дитя».

Петру Стратулат, заместитель директора научно-исследовательского Института охраны и здоровья матери и ребенка (Молдова):

Увидели очень много хорошего, несколько новых таких технологий даже сфотографировали, думаю, что, вернувшись в Республику, сможем внедрить. Доброжелательное отношение к пациентам. Это самое главное.