В Гомеле резко выросло число простудных заболеваний: более 10 тысяч человек обратились к врачу

Новости Беларуси. В Беларусь приходит настоящая зима. В большие декабрьские выходные она постепенно будет усиливать свои позиции. Уже 25 декабря вечером немного похолодает. Столбик термометра опустится до отметки минус два градуса.

Правда, начало этой недели отметилось далеко не зимней погодой. Количество простудных заболеваний в эти дни выросло из-за сырости. Например, в Гомеле более 10 тысяч человек рискуют встретить Новый год с насморком и кашлем. Подробности в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.