В Беларуси – около 4 тыс недоношенных детей в год. Самые частые причины возникновения преждевременных родов

17 ноября со всех уголков Беларуси приехали семьи, чтобы сказать «спасибо» врачам, а вечером на Национальной библиотеке появилась бегущая строка «17 ноября – Международный день недоношенных детей». Насколько остро стоит эта проблема перед жителями нашей страны?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных РНПЦ «Мать и дитя» Юлия Рожко.

По статистике, ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. Стоит ли белорусам волноваться на эту тему?

Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»:

В нашей стране рождается где-то 4% от всех детей недоношенными, это стабильная цифра – около 4 тыс недоношенных детей в год. Самые уязвимые – это самые маленькие. Чем меньше мама доносила, тем больше риск того, что у детей будут какие-то нарушения со здоровьем. Поэтому им мы уделяем особое внимание и очень важно, как проведет ребенок первый год. С самого рождения ими начинают заниматься реаниматологи, потом врачи вторых этапов, а затем это ложится на плечи родителей и там они уже работают совместно с неврологами, реабилитологами, но главное здесь – родители. Как мы настроим родителей, как мы их обучим общению и работе с их детьми – залог на будущее, насколько они смогут реабилитировать своего ребенка.