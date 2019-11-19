В Беларуси – около 4 тыс недоношенных детей в год. Самые частые причины возникновения преждевременных родов
17 ноября со всех уголков Беларуси приехали семьи, чтобы сказать «спасибо» врачам, а вечером на Национальной библиотеке появилась бегущая строка «17 ноября – Международный день недоношенных детей». Насколько остро стоит эта проблема перед жителями нашей страны?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных РНПЦ «Мать и дитя» Юлия Рожко.
По статистике, ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. Стоит ли белорусам волноваться на эту тему?
Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»:
В нашей стране рождается где-то 4% от всех детей недоношенными, это стабильная цифра – около 4 тыс недоношенных детей в год. Самые уязвимые – это самые маленькие. Чем меньше мама доносила, тем больше риск того, что у детей будут какие-то нарушения со здоровьем. Поэтому им мы уделяем особое внимание и очень важно, как проведет ребенок первый год. С самого рождения ими начинают заниматься реаниматологи, потом врачи вторых этапов, а затем это ложится на плечи родителей и там они уже работают совместно с неврологами, реабилитологами, но главное здесь – родители. Как мы настроим родителей, как мы их обучим общению и работе с их детьми – залог на будущее, насколько они смогут реабилитировать своего ребенка.
Из-за чего происходят преждевременные роды?
Юлия Рожко:
Чаще всего это многоплодная беременность, двойняшки, тройняшки, редко четверняшки. Это мамы, которые имеют хроническую патологию. Женщины стали чаще рожать после 30, когда мы имеем какой-то набор хронических заболеваний, поэтому понятно, что риск преждевременных родов с возрастом увеличивается.
При каких заболеваниях увеличивается риск рождения недоношенного ребенка?
Юлия Рожко:
Там, где есть хроническая инфекция – это патология почек чаще всего. Женщины с онкологией, тоже понятно, что они рожают чуть раньше.
Имеет ли отношение к этому еще и наследственность?
Юлия Рожко:
Да, у нас так было. Когда мы выписывали ребенка, мама сообщила, что она родилась на 28 неделе и ребенок – на 28 неделе. Конечно, есть какая-то генетическая предрасположенность. Если у мамы уже были преждевременные роды, риск того, что ребенок опять будет недоношенным, высокий. Поэтому мы предупреждаем мам, что если они снова планируют забеременеть, то нужно изучить свой анамнез, все хронические рычаги инфекции и в этот период, когда у вас были преждевременные роды, ведите себя очень осторожно и будьте под наблюдением докторов.
Есть ли какая-то опасность для женщины, которая преждевременно рожает?
Юлия Рожко:
Если есть какая-то инфекция, она более неблагоприятно протекает в послеродовый период, также это психологическая травма не только для мамы, но и для всей семьи, это всегда неожиданно. Родители находятся в стрессе. Мы не только занимаемся с детьми, мы еще много работаем с родителями для того, чтобы их настроить, это надо пережить.
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