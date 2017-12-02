Успеть поправить здоровье за 5 дней: иностранцы по безвизу едут в Гродно за медицинским туризмом

Новости Беларуси. Поправить здоровье за 5-ть дней. Первый безвизовый турист воспользовался услугами белорусской медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице. Хирургическое вмешательство прошло успешно и уже через несколько дней зарубежного гостя выпишут из клиники. Галина Буро встретилась с иностранным пациентом.

Адам Мухля после сложной операции благодарит врача и весь медицинский персонал. Ещё бы. Житель польской Сокулки несколько лет страдал от грыжи на брюшной стенке, у мужчины была сильная изжога, не мог глотать твёрдую пищу. А тут узнал, что совсем рядом, в Беларуси его могут избавить от проблемы всего за пять дней. Не раздумывая, оформил карту безвизового пребывания и вот он уже в Гродно.

Адам Мухля, турист (Польша):

Я буду рекламировать гродненскую клинику очень сильно. У меня есть много знакомых в Европе, США, Канаде. Я как получу этот сюжет, его всем разошлю с рекламой этой замечательной клиники.

Время выписки уже не за горами. Поддержать мужчину приехал его друг. Мацей Щчынснович полторы недели назад и сам доверился гродненским врачам. Правда, виза в паспорте у него есть. Говорит, теперь будет знать, и о безвизовом режиме, и о качественном белорусском здравоохранении.

Мацей Щчынснович, турист (Польша):

После операции я могу сказать, что у меня жизнь перевернулась на 180 градусов. В Польше я лечился, но имел кашель, храпел, опухали ноги. А после операции давление совсем другое! Не кашляю, не храплю, ноги как у молодого человека.

Экспорт медицинских услуг в Гродно становится популярным. Безвизовый режим дал больнице все карты в руки. Здесь стали проводить презентации для туристов, налаживать сотрудничество с турфирмами Беларуси и стран Евросоюза.

Безвизовый режим удобен при малоинвазивных операциях, ведь уже через 1-2 дня иностранца выпишут. Турист может ознакомиться в Интернете или непосредственно в больнице во время турпоездки в Гродно.

Операции в Беларуси практически в два раза дешевле, чем за рубежом. Высокий уровень хирургию в Гродно уже оценили гости из СНГ, Испании, Германии, Франции, Нигерии.