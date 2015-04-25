Ученые нашли замену протеиновым коктейлям: энергию после занятий спортом восстановит шоколадное молоко
Новости США. Забудьте о протеиновых коктейлях. После тренировки лучше всего пить шоколадное молоко, пишет Daily Mail.
Ученые обнаружили, что этот напиток содержит все питательные вещества, необходимые вашему телу после тренировки.
Белок не только помогает мышцам восстановиться, но и восполняет калории, затраченные при занятиях на беговой дорожке.
Исследователи отмечают, что шоколадное молоко с низким содержанием жиров было «золотым стандартом напитка для восполнения энергии».
Полученные выводы ставят под сомнение популярность протеиновых коктейлей, которые когда-то использовались только культуристами. Но теперь их употребляют и обычные люди из расчета, что они станут сильнее.
Это привело к стремительному развитию индустрии протеиновых продуктов для занятий спортом, и предположительно к 2017 году объем продаж батончиков, напитков и других добавок будет составлять $ 12 млрд в год.
По словам исследователей Корнелльского университета, шоколадное молоко оказывает такой же эффект.
Они искали наилучший напиток для употребления после упражнений, так как спортсмены часто переедают на ночь, чтобы компенсировать свой жесткий режим тренировок.
При помощи компьютерных программ команда ученых, совместно со специалистами в области питания, разработала формулу лучшего продукта.
Исследователи пытались добавить в напиток полезные жирные кислоты Омега 3, но содержание жира стало слишком высоким. Они также пытались добавить больше сахара, но поняли, что это может привести к проблемам с желудком.
Клинт Уоттенберг, координатор в области спортивного питания в Корнелльском университете, убежден, что после многочисленных экспериментов они остановились на бутылке шоколадного молока объемом 250 мл, аналогичной тем, которые продаются в школьных столовых.
В отличие от обычной бутылки шоколадного молока – 8 граммов белка и 160 калорий – измененное шоколадное молоко содержит 16 граммов белка и 230 калорий в 250 мл.
Г-н Уоттенберг говорит, что 20 граммов белка достаточно для восстановления работы мышц спортсмена весом около 63 кг.
127-килограммовому игроку в регби с большей мышечной массой потребуется примерно от 30 до 35 граммов белка, которые он получает из шоколадных батончиков и других продуктов питания.
Клинт Уоттенберг, бывший рестлер:
Создание шоколадного молока с низким содержанием жира, вероятно, является золотым стандартом восстанавливающего напитка.
Согласно заявлениям Государственной службы здравоохранения, мужчины и женщины должны получать 50 г белка в день, но большинство взрослых получают более чем достаточно, питаясь регулярно.
Данный напиток в настоящее время производится на территории Корнелльского университета и доступен для продажи в университетском городке.