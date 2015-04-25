Ученые нашли замену протеиновым коктейлям: энергию после занятий спортом восстановит шоколадное молоко

Новости США. Забудьте о протеиновых коктейлях. После тренировки лучше всего пить шоколадное молоко, пишет Daily Mail.

Ученые обнаружили, что этот напиток содержит все питательные вещества, необходимые вашему телу после тренировки.

Белок не только помогает мышцам восстановиться, но и восполняет калории, затраченные при занятиях на беговой дорожке.

Исследователи отмечают, что шоколадное молоко с низким содержанием жиров было «золотым стандартом напитка для восполнения энергии».

Полученные выводы ставят под сомнение популярность протеиновых коктейлей, которые когда-то использовались только культуристами. Но теперь их употребляют и обычные люди из расчета, что они станут сильнее.

Это привело к стремительному развитию индустрии протеиновых продуктов для занятий спортом, и предположительно к 2017 году объем продаж батончиков, напитков и других добавок будет составлять $ 12 млрд в год.