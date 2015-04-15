Турция: После «заморозки» тела мертвый мужчина ожил, но потерял память

Новости Турции. Сердце Булента Санмеза (Bulent Sonmez) остановилось в результате перенесенного инфаркта. Врачи решили бороться за пациента до конца и прибегли к нетрадиционному способу реанимации. В итоге, и им удалось вернуть мужчину к жизни. Турецкие медики «перезапустили» сердце пациента, прибегнув к терапевтической гипотермии*. Они охладили тело мужчины до 30⁰C, что позволило снизить вероятность повреждения тканей после периода недостаточного кровоснабжения. Как только сердце Булента удалось запустить, в течение 24 часов медики продолжали контролировать частоту сердечных сокращений и постепенно повышали температуру тела до нормального состояния.

Однако радость семьи Санмез была недолгой. Как позже выяснилось, 40-летний Булент не помнил часть своей жизни, он забыл свою жену и детей. На протяжении 8 месяцев мужчина проходил лечение в клинике. Многое ему удалось восстановить, однако до сих пор остались некоторые пробелы с воспоминаниями.

Сибель Сонмез (Sibel Sonmez), жена Булента:

Все произошло, как в кино. Я просто не представляла, как ему объяснить, что у нас двое детей. Я показывала Буленту фотографии, но потребовалось немало времени, чтобы он, наконец, поверил мне. Омер Зухту (Dr Omer Zuhtu), врач (комментарий Mirror):

Мы не располагали достаточной информацией о возможных побочных эффектах проведения терапевтической гипотермии. Многие врачи до сих пор спорят о ее эффективности, тем не менее, в данном случае она помогла спасти жизнь человека.