Чай, кофе, газировка: можно ли пить эти напитки летом?

Диетологи утверждают, что в день необходимо выпивать около двух литров воды. А в жаркие деньки, когда солнце палит нещадно, стоит добавить еще один. Открытым остаётся вопрос: что именно пить, чтобы сохранить водный баланс, утолить жажду и не нанести вред здоровью? Валентина Ковш, врач-терапевт первой категории:

Лето – это потеря большого количества жидкости, прежде всего, с потом. Это – время жажды. Поэтому человек должен стараться восстановить свой водный баланс, используя жидкость, которая по своему составу будет очень близка к поту. То есть, лучшим вариантом является, конечно же, вода.

Бытует мнение, что в жару эффективнее охлаждают горячие напитки. Рецепторы посылают сигнал в мозг о том, что во рту «горячо». И это, в свою очередь, запускает механизм охлаждения, то есть, сигнал, что нужно начать потеть. Злоупотреблять тем же чаем – не рекомендуется. Валентина Ковш:

Лето и жара – это, само по себе, для организма является стрессовой ситуацией. И когда мы пьём горячий чай, мы тем самым можем привести систему терморегуляции в определённый дисбаланс.

Любителям понежиться на солнышке с порцией капучино стоит воздержаться от привычного моциона в летний зной. Валентина Ковш:

Кофе, наоборот, способствует тому, что жидкость поглощается. И вы ещё больше усугубляете состояние Сахары в вашем организме. Молекула кофе забирает две молекулы воды. Поэтому, наоборот, рекомендуется восстанавливать баланс после того, как вы попили кофе.