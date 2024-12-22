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ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Островского в ДНР

22 декабря 2024 08:12
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Населенный пункт Островского в ДНР – под контролем Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости.

ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Островского в ДНР-1

Фото: Pinterest

Министерство обороны РФ информирует, что бойцы подразделений Южной группировки войск, осуществив решительные действия, взяли под контроль населенный пункт Островского в Донецкой Народной Республике.

ВСУ утратили 2 ББМ, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровую американскую гаубицу М119, 5 полевых складов, где хранились боеприпасы.

# Международная политика

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