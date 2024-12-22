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ПВО РФ за ночь уничтожила 42 украинских дрона над российскими регионами

22 декабря 2024 08:22
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ПВО РФ в течение ночи уничтожили 42 дрона ВС Украины над российскими регионами, пишет РИА Новости.

ПВО РФ за ночь уничтожила 42 украинских дрона над российскими регионами-1

Фото: Pinterest

В Министерстве обороны РФ сообщили, что ночью с 21 на 22 декабря ВС Украины попытались атаковать российские объекты посредством БЛА. В районе Орловской области сбиты 20 украинских беспилотников, по 8 БПЛА – над Ростовской и Брянской областями, 5 дронов – над территорией Курской области, еще 1 – в районе Кубани.

# Международная политика

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