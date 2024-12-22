ПВО РФ за ночь уничтожила 42 украинских дрона над российскими регионами

В Министерстве обороны РФ сообщили, что ночью с 21 на 22 декабря ВС Украины попытались атаковать российские объекты посредством БЛА. В районе Орловской области сбиты 20 украинских беспилотников, по 8 БПЛА – над Ростовской и Брянской областями, 5 дронов – над территорией Курской области, еще 1 – в районе Кубани.