В Британии военные массово увольняются со службы

В Великобритании наблюдается массовое увольнение военнослужащих, несмотря беспрецедентное повышение заработной платы, введенное правительством для преодоления кризиса Вооруженных сил, пишет РИА новости со ссылкой на The Telegraph.
В Великобритании наблюдается массовое увольнение военнослужащих, несмотря беспрецедентное повышение заработной платы, введенное правительством для преодоления кризиса Вооруженных сил, пишет РИА новости со ссылкой на The Telegraph.
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По сведениям издания, военные активно увольняются. Увеличение зарплат не дало ожидаемого результата в привлечении солдат. В Британской истории еще не было такого, чтобы на 1 000 человек приходилось всего 2 военнослужащих, пишет газета.
Автор указывает, что в течение последнего года со службы в британских Вооруженных силах ушли более 15 000 человек.