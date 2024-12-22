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В Британии военные массово увольняются со службы

22 декабря 2024 09:33
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В Великобритании наблюдается массовое увольнение военнослужащих, несмотря беспрецедентное повышение заработной платы, введенное правительством для преодоления кризиса Вооруженных сил, пишет РИА новости со ссылкой на The Telegraph.

В Британии военные массово увольняются со службы-1

Фото: Pinterest

По сведениям издания, военные активно увольняются. Увеличение зарплат не дало ожидаемого результата в привлечении солдат. В Британской истории еще не было такого, чтобы на 1 000 человек приходилось всего 2 военнослужащих, пишет газета.

Автор указывает, что в течение последнего года со службы в британских Вооруженных силах ушли более 15 000 человек.

# Международная политика

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