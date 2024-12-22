В Британии военные массово увольняются со службы

В Великобритании наблюдается массовое увольнение военнослужащих, несмотря беспрецедентное повышение заработной платы, введенное правительством для преодоления кризиса Вооруженных сил, пишет РИА новости со ссылкой на The Telegraph.

По сведениям издания, военные активно увольняются. Увеличение зарплат не дало ожидаемого результата в привлечении солдат. В Британской истории еще не было такого, чтобы на 1 000 человек приходилось всего 2 военнослужащих, пишет газета.

Автор указывает, что в течение последнего года со службы в британских Вооруженных силах ушли более 15 000 человек.