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США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

22 декабря 2024 08:02
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Истребитель ВМС США F/A-18 ошибочно подвергся обстрелу в районе Красного моря со стороны американских военных, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Associated Press.

США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем-1

Фото: Pinterest

В Центральном командовании Вооруженных сил США информировали, что 22 декабря пилоты ВМС США были атакованы «дружественным огнем». Известно, что летчики живы, им удалось катапультироваться.

Огонь был нанесен по истребителю F/A-18, когда тот взлетал с палубы авианосца USS Harry S для выполнения ударов, направленных на объекты хуситов.

# Международная политика

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