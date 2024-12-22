США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

Истребитель ВМС США F/A-18 ошибочно подвергся обстрелу в районе Красного моря со стороны американских военных, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Associated Press.

В Центральном командовании Вооруженных сил США информировали, что 22 декабря пилоты ВМС США были атакованы «дружественным огнем». Известно, что летчики живы, им удалось катапультироваться.

Огонь был нанесен по истребителю F/A-18, когда тот взлетал с палубы авианосца USS Harry S для выполнения ударов, направленных на объекты хуситов.