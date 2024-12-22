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Трамп заговорил о возможном возвращении контроля над Панамским каналом

22 декабря 2024 08:55
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Избранный президент США Дональд Трамп указал на возможность возвращения во владение Соединенных Штатов Америки Панамского канала, если власти Панамы не скорректируют «смехотворно» завышенные тарифы, пишет РИА Новости.

Трамп заговорил о возможном возвращении контроля над Панамским каналом-1

Фото: Pinterest

По словам Трампа плата, взимаемая Панамой за проход канала, является «смехотворной».

Несоблюдение моральных и юридических принципов передачи в дар Панаме Панамского канала может повлечь со стороны Вашингтона требование о его возврате, сообщил Трамп в социальной сети Truth Social.

Панамский канал имеет жизненно важное значение для США, потому что он играет важнейшую роль для экономики и национальной безопасности Штатов, подчеркнул политик.

В 1977 Панамский канал приобрел нейтралитет, когда в тот момент действующий президент США Джимми Картер и президент Панамы Омар Торрихос подписали договоры о получении панамской стороной контроля над этим трансокеанским маршрутом.

# Международная политика # Дональд Трамп

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