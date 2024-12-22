Трамп заговорил о возможном возвращении контроля над Панамским каналом

Избранный президент США Дональд Трамп указал на возможность возвращения во владение Соединенных Штатов Америки Панамского канала, если власти Панамы не скорректируют «смехотворно» завышенные тарифы, пишет РИА Новости.

По словам Трампа плата, взимаемая Панамой за проход канала, является «смехотворной».

Несоблюдение моральных и юридических принципов передачи в дар Панаме Панамского канала может повлечь со стороны Вашингтона требование о его возврате, сообщил Трамп в социальной сети Truth Social.

Панамский канал имеет жизненно важное значение для США, потому что он играет важнейшую роль для экономики и национальной безопасности Штатов, подчеркнул политик.

В 1977 Панамский канал приобрел нейтралитет, когда в тот момент действующий президент США Джимми Картер и президент Панамы Омар Торрихос подписали договоры о получении панамской стороной контроля над этим трансокеанским маршрутом.