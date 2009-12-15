Свиной грипп в Беларуси. Ждем второго пришествия

Когда неэффективна оксолиновая мазь и маски?

СИМПТОМЫ СВИНОГО ГРИППА

Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор:

Хотелось бы остановиться на понятии ОРВИ. Это понятие собирательное. В него входит целый ряд вирусов, которые циркулируют среди населения, вызывают заболевания в различных возрастах, разные по степени тяжести. Особняком стоит вирус гриппа. Это серьезное заболевание, имеющее целый ряд осложнений, в том числе и смертельно опасных, и к этому вопросу всегда нужно относиться очень внимательно.

Елена Фисенко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Подъем заболеваемости начался достаточно резко. Это связано, прежде всего, с тем, что появился новый вариант вируса гриппа, и наше население в абсолютном большинстве своем не имеет иммунитета к нему. Поэтому, как только началось сезонное распространение вирусов, в том числе и вируса H1N1, большинство людей реагировало в той или иной степени проявлением клинических симптомов заболевания.

Попадая в человеческий организм, вирус гриппа концентрируется в верхних дыхательных путях и тут же начинает распространяться в окружающую среду. Наше неизбежное общение друг с другом только играет ему на руку, ведь вирус передается воздушно-капельным путем. От момента заражения до появления первых симптомов болезни может пройти от полусуток до недели. Есть ли что-то особенное в проявлениях нового пандемического гриппа?

Святослав Вельгин, заместитель главного врача по медицинской части Минской городской клинической инфекционной больницы:

Существенных отличий пандемического гриппа от сезонного нет. За исключением того, что в дебюте заболевания могут быть симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: рвота, незначительная диарея. А так все классически – высокая температура, головная боль, заложенность носа и мучительный сухой кашель. Основная симптоматика. Появление этих симптомов – повод к срочным действиям. Но ведь действовать можно по-разному.

Святослав Вельгин:

Правильно – это не выходить на работу. Вызвать врача на дом и смотреть за состоянием. Особенно настораживают такие симптомы, как появление одышки, появление в мокроте прожилок крови и прогрессирование кашля, который не купируется, а также лихорадка, которая не сбивается жаропонижающими в течение суток - это уже показание к госпитализации.

ЛЕЧЕНИЕ СВИНОГО ГРИППА

Елена Фисенко:

Очень часто действие препарата заканчивается и тут же идет массивное нарастание температуры, либо эти средства не помогают и все равно остается высокая температура. Прежде всего, нужно подумать о том, что это тяжелая форма инфекции и нужна все-таки специфическая терапия.

Игорь Карпов:

Подъем гриппа не должен сопровождаться тем, что человек ходит или больной, или недолеченный. Вирусная инфекция, и грипп в особенности, прогрессирует на фоне иммунодепрессии, которую он сам вызывает, и поэтому существуют как первичные, так и вторичные осложнения.

Елена Фисенко:

Если есть такие симптомы, как, например, кашель, затрудненное дыхание, то нужно, не задумываясь, вызывать скорую помощь и помнить, что простой прием жаропонижающих не является лечением. И если есть возможность, то нужно начать прием противовирусных препаратов, того же арпитола или арбидола, или ремантодина, это доступные средства, которые можно приобрести без рецепта врача.

СВИНОЙ ГРИПП. ГРУППЫ РИСКА

Игорь Карпов:

В целом ряде случаев это заболевание протекает в осложненной форме. Во-первых, существуют контингенты риска – те группы людей, у которых грипп потенциально может протекать в тяжелой и осложненной форме. Это пациенты с бронхиальной астмой, больные с хроническими обструктивными заболеваниями легких, больные с сахарным диабетом , пациенты с различными вариантами иммунодепрессивных состояний, беременные женщины и люди с повышенным весом. Такие контингенты входят в группы риска.

В случае обычного сезонного гриппа группу риска составляют дети.

Святослав Вельгин:

В данной ситуации дети тоже часто болеют, но у них заболевание протекает легче, у взрослых как-то больше регистрируется тяжелых форм.

ПНЕВМОНИЯ НА ФОНЕ ГРИППА H1N1

Елена Фисенко:

Любой грипп дает осложнения в форме вирусных бактериальных либо вторичных бактериальных пневмоний, и частота развития осложнений при свином гриппе в виде пневмонии точно такая же, как и при любом гриппе.

Святослав Вельгин:

Вирусная пневмония, конечно, имеет свои особенности, заключающиеся в том, что развивается отек легких. Такие больные требуют перевода в отделение интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Разработаны различные схемы. На амбулаторном этапе это - цефалоспорины третьего поколения, либо защищенные или незащищенные аминопенициллины. У госпитализированных больных более агрессивная терапия – внутривенные введения антибиотиков. Лечение назначается индивидуально.

В течение ноября с тяжелыми формами острых респираторных вирусных инфекций в больницы Минска попало около трех тысяч человек, а также почти четыре тысячи человек с бактериальными и вирусными пневмониями. И сегодня уровень госпитализации таких пациентов остается повышенным.

Также в группу риска по развитию осложнений гриппа традиционно попадают пожилые люди. Их организм, в отличие от детского, уже слишком слаб и «подточен» хроническими болезнями, чтобы дать вирусу отпор.

Елена Фисенко:

Основная часть населения еще не имеет иммунитета к новому варианту вируса гриппа H1N1. Второй такой фактор риска – это неадекватное, несвоевременное лечение, когда человек пытается лечиться сам дома, и потом у него наступает относительное улучшение. Тяжелые осложнения в виде пневмонии возникают чаще всего именно на этом фоне.

Игорь Карпов:

Не надо ждать тяжелых форм. Если у беременной женщины возникает какая-то клиническая симптоматика, или у человека, который знает, что у него с респираторным трактом какие-то проблемы, повышается температура - сразу нужно обратиться за медицинской помощью. Есть определенные противовирусные препараты, жаропонижающие средства, главным образом, это парацетамол. Если у врача возникает мысль, что здесь работает еще бактериальная инфекция, значит, к этому добавляются препараты ряда антибиотиков. Вот это основа лечения.

ПРОФИЛАКТИКА СВИНОГО И СЕЗОННОГО ГРИППА

Игорь Карпов:

Чай с лимоном, чеснок – все это, конечно, хорошо, но если у больного температура тридцать девять, если имеется кашель, если он просто плохо себя чувствует, то нужно вызывать врача, который назначит вам правильное лечение. Никакой чеснок и малина не помогут.

Святослав Вельгин:

Сейчас уже мы реже видим людей, которые идут по городу в маске. Это малооправданная мера. Утяжеляется пребывание на улице, через маску тяжелее дышать, увеличивается частота дыхания. Другое дело, когда заходите в общественный транспорт либо в магазин, то надевать маску имеет смысл.

Елена Фисенко:

Все средства профилактики, которые рекомендованы для профилактики ОРВИ и гриппа абсолютно эффективны в отношении свиного гриппа. Другое дело, что средства профилактики не могут вылечить сам грипп. Почему неэффективна оксолиновая мазь? Потому что, если человек уже находится в состоянии инкубации, то на этом фоне применение оксолиновой мази или арпетола не спасет от развития заболевания.

Если вы чувствуете, что внутренние силы вашего организма на исходе, и вы можете стать легкой добычей инфекции – самое время действовать! И пусть естественный иммунный упадок превратиться в искусственный всплеск! Шиповник, эхинацея, женьшень, наконец, профилактические противовирусные средства – все это не станет лишним в вашей аптечке.

Святослав Вельгин:

Самое главное – здоровый образ жизни – бывать больше на свежем воздухе, здоровое питание, физическая активность, ну и не забывать о витаминах, иммуномодуляторах - они эффективны, некоторые даже по исследованиям имеют противовирусное действие, эхинацея, допустим. Их можно применять до эпидемии, во время – длительными курсами.

Одежда по сезону, утверждают врачи, также выступает хорошей профилактикой ОРВИ и гриппа. Ведь переохлаждение – это стресс для всего организма.

Самым эффективным методом защиты от гриппа является вакцинация . Этой осенью от сезонных штаммов было привито более 10% населения страны, именно столько, сколько и было запланировано.

Святослав Вельгин:

Обычно эпидемиологи не рекомендуют прививаться, когда эпидемия уже началась, но в данном случае мы имеем особую ситуацию. Первая волна с пандемическим гриппом стабилизировалась, но ожидается еще вспышка обычного сезонного гриппа, и имеет смысл привиться и против сезонного гриппа.

К вопросу о вакцинации добавлю - такая прививка не способна защитить человека от заболевания гриппом. Зато в случае заболевания вряд ли разовьется тяжелая форма недуга, требующая госпитализации. Но помните, что прививаться можно только будучи абсолютно здоровым.