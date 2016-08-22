Светлана Кашицкая, диетолог: Нежирное красное мясо – полезное составляющее здорового питания!

Существует мнение, что красное мясо – виновник возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного холестерина и даже рака.

Действительно, некоторые виды красного мяса полны вредного холестерина и насыщенного жира – например, жирная, да ещё и жареная свинина. Нужно употреблять правильное мясо и правильно приготовленное мясо. Без дополнительного жира (его мы срезаем). Важен также способ приготовления: оно может быть запеченное, тушеное, приготовленное на гриле.

Нежирное красное мясо – очень полезное составляющее здорового питания. В нём мало насыщенного жира, но зато много железа, которое очень важно для нашей крови. Мясо очень богато цинком, а он важен для здоровья нашей иммунной системы.

Мясо – прекрасный источник протеина, который необходим для строения клеток. Для спортсменов мясо – богатый источник креатина. Чем больше креатина, тем больше кислорода поставляется вашим мышцам.

Избегайте пережаренного мяса. Именно пережаренное мясо содержит опасные канцерогены.