Стоит ли бороться с прокрастинацией? Мнение психолога

Марина Прохорова, психолог: Зачастую перед началом нового дела или приятием важного решения человек испытывает сильную тревогу. Когда уровень тревожности начинает зашкаливать, совладать с этим состоянием не так уж и просто. Человек может пойти по пути наименьшего сопротивления и приняться за работу, не имеющую глобального значения и влияния на его жизнь. Например, заняться уборкой дома. В этом случае, прокрастинация выступает защитным механизмом, удерживающим психику в относительном равновесии и сохранности.

Особенно, если речь идёт о каких-то стремительных действиях или решениях под давлением обстоятельств. И тогда, действительно, лучше взять паузу, пока сомнения в нужности и полезности задуманного не развеются окончательно.

И, всё же, однозначного отношения к данному феномену нет.

В гештальт-подходе, например, большое значение отводится большое значение состоянию человека в момент «здесь и сейчас». Если в этот самый момент вы замечаете сопротивление двигаться дальше и проявлять активность там, где она от вас ожидается, то не стоит себя насиловать и подвергать дополнительному стрессу, переживая чувство вины и стыда. Гораздо экологичнее прислушаться к себе, исследовать своё состояние, оставаться в контакте с собой и своими потребностями, нежели чем пытаться оправдать навязанные извне ожидания. Будьте бдительны и внимательны к себе.