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Собираетесь в Украину? Не забудьте сделать прививку от кори. Рассказываем, где и когда

12 июня 2019 16:01
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Начало отпусков. Сейчас очень распространённое направление – Одесса, Затока. В последние месяцы в Украине – эпидемия кори, очень много пострадавших. Стоит ли нам опасаться? Нужно ли делать прививку, узнали в программе «Большой город».

Светлана Ермак, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска:
Действительно, Украина считается страной, где отмечается циркуляция вируса кори, поэтому если наши соотечественники собираются туда выезжать, то необходимо заранее уточнить свой иммунный статус, узнать каков иммунитет против вируса кори. Для этого нужно обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства. Там посмотрят, были ли, вообще, прививки сделаны в течение жизни, если они были, можно обезопасить себя: узнать свой прививочный статус, обратиться в лабораторию, там определят достаточный ли иммунитет против вируса кори. Если же он недостаточен, то предложат сделать прививку. Прививка, как правило, двухкратная, поэтому мы рекомендуем людям, у которых этих прививок нет, и не знают свой прививочный статус, всё-таки, привиться.

Собираетесь в Украину? Не забудьте сделать прививку от кори. Рассказываем, где и когда-1

За сколько до поездки рекомендуется сделать прививку?

Светлана Ермак:
За 3-4 недели. Заранее – это за месяц.

# Прививки # Здоровье # Светлана Ермак # Фотофакт # Здоровье

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