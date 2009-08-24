Сальмонеллез и дизентерия у детей. Симптомы. Лечение.

Сегодня каждый ребенок в возрасте до двух лет может получить искусственный иммунитет путем вакцинации. Но только от девяти основных инфекций.

КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Ольга Гриневич, главный врач детской клинической больницы г. Минска:

Детские инфекционные заболевания однотипны, четко связаны с сезонностью. Делятся инфекционные заболевания на вирусные, бактериальные и паразитарные инфекционные заболевания. Кишечные инфекции, вызванные такими возбудителями как сальмонелла, эшерихи при дизентерии - они связаны в основном с грубым несоблюдением правил личной гигиены человека. Источником инфекции является больной человек, носитель, который не является больным, но может наградить свое окружение. Всегда в «горячий» сезон мы нацеливаем родителей на то, чтобы они тщательно проверяли срок годности продуктов. Потому что особенно молочные продукты, торты с кремом на масляной основе, яйца, которые являются непосредственным переносчиком сальмонеллезной инфекции, при нарушении правил хранения или с истекшим сроком становятся более значимым фактором для заболевания кишечной инфекцией в летнее время.

Алла Гришель, зав.отделением кишечных инфекций Детской инфекционной клинической больницы г.Минска:

Сальмонеллез и дизентерия связаны с периодом, когда появляются фрукты. Пару лет назад были случаи, связанные именно с арбузами. Покупали люди на рынке разрезанные арбузы или пробовали арбузы, не мыли их, как это положено. Очень много детей заболело именно дизентерией.

СИМПТОМЫ

Ольга Гриневич, главный врач детской клинической больницы г. Минска:

К симптомам кишечных заболеваний относят: повышение температуры, наличие интоксикации: ребенок становится вялым, появляется многократная рвота, понос, боли в животе, ухудшение аппетита не только в плане потребления продуктов, но и питья. Чем меньше ребенок, тем тяжелее развивается само заболевание, тем более опасна потеря жидкости со стулом и рвотой. Ребенок ведь теряет не только жидкость, но и микроэлементы. И тем самым быстрее наступает у ребенка обезвоживание.

ЛЕЧЕНИЕ

Единственное, что не повредит ребенку при симптомах болезни – это сорбенты: уголь, полифепам, белосорб, смекта. И, конечно же, диета.

Ольга Гриневич, главный врач детской клинической больницы г. Минска:

Раньше при кишечных заболеваниях применялась водно-чайная диета. Сеогодня ограничений в питании у больных с кишечными заболеваниями нет. Ограничивается объем, но увеличивается кратность кормления ребенка.Необходимо включить в рацион супчики, пюре и высокого качества мясные продукты.

Еще одна распространенная ошибка родителей – неверное выпаивание. Видя, что ребенок испытывает жажду, они пытаются удовлетворить ее за один прием. Естественно, это приводит к рвоте. Жидкость малышу следует давать медленно, маленькими порциями через 10-15 минут. Пить нужно компот из сухофруков, кипяченую воду или чай без сахара.

Ольга Гриневич, главный врач детской клинической больницы г. Минска:

Если в семье случился случай кишечной инфекции, все окружающие люди должны помнить о соблюдении правил личной гигиены. Если в доме 2 ребенка, один из которых заболел кишечной инфекцией, то все игрушки и посуду нужно обработать. Необходимо сделать влажную уборку.