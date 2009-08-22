Национальные генетические особенности белорусов

У белорусов есть свои отличительные национальные генетические особенности: нередкое носительство генов фенилкетонурии и муковисцидоза.

— Жителям Беларуси могу посоветовать исследование на наличие именно этих генов, — рассказывает "Р" Нина Гусина, кандидат биологических наук, заведующая клинико-диагностической генетической лабораторией РНПЦ "Мать и дитя".. — Каждый 38-й белорус – носитель гена фенилкетонурии. Для тех, кто готовится создать семью, такая информация может оказаться важной. В геноме каждого 50-го или 45-го белоруса "зашифрован" муковисцидоз, заболевание, которое не лечится. Особенно важна эта информация для тех, кто решился на ЭКО. Также имеет смысл исследование на спинальную амиотрофию (врожденная слабость мышц). Заболевание встречается нередко, хотя точных данных о частоте в нашей стране нет. Возможно, стоит определить наличие у супругов гена глухоты: он тоже среди белорусской популяции встречается нередко. Знание о собственных генах себя оправдает именно в таких случаях, когда есть возможность заранее к чему-то подготовиться или что-то предотвратить.



Считается, что неплохую службу генетика могла бы сослужить спорту. Сейчас выявлены мутации, говорящие о повышенной выносливости организма. Но и здесь стоит учесть, что человек – существо непростое: наряду с физическими способностями у него может не оказаться внутренней тяги к этому занятию. То же можно сказать о склонностях к военной деятельности, искусству.



— Если так отбирать, скажем, мясную породу поросят или молочную — коров, я – "за", — делится своим мнением Нина Гусина. — А человек… У него все намного сложнее. И хотя генетика точная наука, но и она не спорит с тем, что далеко не все определяется парой мутаций в генах.