Сахарный диабет: что нужно знать об этом заболевании и как его предотвратить?

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Каждый год он посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами. Тема 2016 года «Победим диабет!». Что нужно знать об этом заболевании и как бороться с сахарным диабетом, и как его предотвратить расскажут гостьи программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич и профессор 1-ой кафедры детских болезней эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Анжелика Солнцева.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук:

Сахарный диабет – это серьезное хроническое заболевание, и если говорить о диабете, как о распространенности, она, к сожалению, каждый год увеличивается: в мире (415 млн. людей с диабетом на 2015 год), в Беларуси у нас такая же тенденция. Каждый год мы выявляем плюс 10% пациентов с сахарным диабетом.

Наверное, надо начать с факторов риска. Прежде всего – это возраст. 93% людей с диабетом – диабет II-го типа (люди в возрасте, старше 50-ти лет). 285 тыс. человек в Беларуси с диабетом II-го типа. Есть ещё типы диабета: I-ый тип – молодые, дети.

Это постоянно высокий уровень сахара в организме человека. Сахар ненормальный, высокий – должны быть какие-то причины. Поджелудочная железа не так вырабатывает инсулин. Когда человек полный, его жировая и мышечная ткань не воспринимают инсулин. Серьёзные проблемы происходят в организме человека вследствие факторов риска: возрастные изменения, ожирение.

Если диабет молодеет, то как у ребёнка выявить?

Анжелика Солнцева, профессор 1-ой кафедры детских болезней эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук:

На сегодняшний день 1860 детей с сахарным диабетом I-го типа нашей Республики.