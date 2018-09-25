«С первой – люди активные и позитивные». Как узнать о характере человека по группе крови

Какие параметры нас интересуют при выборе спутника жизни? Возраст, наличие жилплощади, ум, чувство юмора, умение готовить. Но в этом списке нет того, что является самым важным для японцев – группы крови.

В Стране восходящего солнца этот показатель может многое сказать о характере человека, кем он станет в будущем, и даже как ему выстраивать дружеские, рабочие и любовные отношения. Анализ «кецу-еки-гата» – главный пункт при трудоустройстве и подборе подходящей работы для соискателя. Аппараты, которые проводят экспресс-анализ «по кровяному пятну», часто встречаются на вокзалах, в универмагах и ресторанах.

Лариса Гущина, заместитель директора по трансфузиологии ГУ «РНПЦ трасфузии и медицинских биотехнологий»:

На самом деле, с первой группой крови люди активные, они очень позитивные. Кровь состоит из плазмы и плавающих в ней клеток – лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов. На оболочке последних есть несколько сотен антигенов. Однако имеют значения всего два: А и В. Именно по их наличию или отсутствию и определяется группа крови. Лина Новак, заведующий клинической лабораторией ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий»:

Все привыкли, что группы крови у нас четыре. На самом деле, это не так. Групп крови у нас тридцать. Группа крови у нас есть по системе АВО, по системе резус. Это всё разные группы крови.

Девятимесячное ожидание малыша – томительно. Будущие родители то и дело гадают, на кого будет похож их ребёнок, какие способности он унаследует. Если на все эти вопросы ответ можно получить только после появления на свет крохи, группу крови поможет рассчитать генетика.

Лина Новак:

Например, оба родителя первой группы крови – дети будут только первой группы крови. Если оба родителя, например, четвёртой группы крови, то у них дети будут второй, третьей и четвёртой группы крови, но при этом никогда не будет детей с первой группой.

Людей с отрицательным резус-фактором на планете – всего пятнадцать процентов. Учитывать свою исключительность необходимо, в первую очередь, при планировании первой беременности. Если у женщины с отрицательным резус-фактором появиться плод с положительным, и обе крови войдут в контакт – закончится всё появлением антител и иммунизацией. Лина Новак:

Во время второй беременности, если ребёнок – также резус положительный. Вот эти антитела, они будут на второго ребёнка проникать через плацентарный барьер и оказывать негативное воздействие.