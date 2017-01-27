С чем связаны нарушения памяти и как правильно её тренировать?

Помните ли вы, что делали в пятницу неделю назад? А как легко вам удаётся запомнить новые имена и маршруты? Можете ли вы воспроизвести значимые жизненные события в деталях?

Как оказалось, нарушения памяти могут возникнуть в любом возрасте.

Ольга и подумать не могла, что 10 лет назад её, тогда ещё 30-тилетняя, мама столкнётся с проблемой запоминания элементарных вещей.

Девушка усердно занималась с мамой, и постепенно память начала приходить в норму. И хоть борьба увенчалась успехом, осадок остался.

Запоминание – сложный физиологический процесс. В Институте физиологии Академии наук Беларуси досконально изучают его с помощью различных методов.

Как показывают исследования, чаще всего нарушения памяти связаны со старением организма, которое прогрессирует после 50-ти лет.

Одна из острых проблем современности – болезнь Альцгеймера. Человек забывает элементарные вещи, которые делает изо дня в день. К примеру, как дойти до дома.

В Институте физиологии Академии наук Беларуси на гипокампе (части системы головного мозга) изучают способы формирования памяти. Специальное устройство помогает проследить, каким образом происходит фильтрация информации: что откладывается в ячейку памяти надолго, а что вскоре стирается. Такая способность мозга необходима, потому как современному миру присущ большой поток информации.

Как показывают исследования, память можно развивать. Существует целая наука о запоминании – мнемоника. Залог хорошей памяти – её постоянные тренировки и ведение правильного образа жизни. Следует предпочитать проверенным маршрутам новые, изучать иностранные языки и заучивать стихотворения. Тренировать память лучше всего утром, когда мозг отдохнул и готов к работе.

При системной работе над собой память поможет сохранить все самые чудесные моменты вашей жизни.