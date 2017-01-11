Александр Ситник, ортопед-травматолог: 15 лет назад и сейчас – это две разные травматологии!

Беларусь, впрочем, как и вся Европа, пережила суровые холода. Естественно, не обошлось без травм и обморожений. Много ли работы было у медиков в эти рождественские дни? Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий лабораторией травматологии взрослого возраста ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» Александр Ситник, кандидат наук, доцент.

Есть ли какие-то данные: сколько людей пострадало за эти январские дни?

Александр Ситник, заведующий лабораторией травматологии взрослого возраста ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии», кандидат наук, доцент:

Мы, травматологи, боимся не столько гололёда, сколько мороза. Холода – немного не наша специальность, а когда они, наоборот, отпускают и люди выходят на улицу, соответственно, больше шансов поскользнуться и упасть. За последние дни прошлого года и первые дни этого года в течении недели в Минске 134 человека поскользнулось и получили ту или иную травму.

Мы многое внедряем. Многому учимся. Многое придумываем сами. У нас разрабатывается много хирургических технологий по лечению травм и ортопедических заболеваний

Это высокотехнологичная отрасль, где применяются различные металлоконструкции, позволяющие надёжно зафиксировать любой перелом и обеспечить надёжность ранней функциональной реабилитации. Гипсовая повязка при тяжёлых переломах – это вчерашний день! Те переломы, которые не требуют тяжёлых операций, те мы, по-прежнему, можем лечить с помощью гипса, либо с помощью пластиковых аналогов. Но то, что было 15-20 лет назад и сейчас, – это две разные травматологии, две разные сказки.

Сейчас наши передовые технологии позволяют настолько быстро восстановить функцию руки или ноги, что человек, порой, не успевает сообразить, что у него был перелом. Так не всегда получается, но мы к этому стремимся.

Полная версия интервью – в видеоматериале.