Прямой эфир

Александр Ситник, ортопед-травматолог: 15 лет назад и сейчас – это две разные травматологии!

11 января 2017 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь, впрочем, как и вся Европа, пережила суровые холода.  Естественно, не обошлось без травм и обморожений. Много ли работы было у медиков в эти рождественские дни? Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий  лабораторией травматологии взрослого возраста ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии»  Александр Ситник, кандидат наук, доцент.

Есть ли какие-то данные: сколько людей пострадало за эти январские дни?

Александр Ситник, заведующий  лабораторией травматологии взрослого возраста ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии»,     кандидат наук, доцент:
Мы, травматологи, боимся не столько гололёда, сколько мороза. Холода – немного не наша специальность, а когда они, наоборот, отпускают и люди выходят на улицу, соответственно, больше шансов поскользнуться и упасть. За последние дни прошлого года и первые дни этого года в течении недели в Минске 134 человека поскользнулось и получили ту или иную травму.

Мы многое внедряем. Многому учимся. Многое придумываем сами. У нас разрабатывается много хирургических технологий по лечению травм и ортопедических заболеваний

Это высокотехнологичная отрасль, где применяются различные металлоконструкции, позволяющие надёжно зафиксировать любой перелом и обеспечить надёжность ранней функциональной реабилитации. Гипсовая повязка при тяжёлых переломах – это вчерашний день! Те переломы, которые не требуют тяжёлых операций, те мы, по-прежнему, можем лечить с помощью гипса, либо с помощью пластиковых аналогов. Но то, что было 15-20 лет назад и сейчас, – это две разные травматологии, две разные сказки.

Сейчас наши передовые технологии позволяют настолько быстро восстановить функцию руки или ноги, что человек, порой, не успевает сообразить, что у него был перелом. Так не всегда получается, но мы к этому стремимся.

Полная версия интервью в видеоматериале.

# травматология # Здоровье # Фотофакт # Александр Ситник

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальная система лечения Сергея Бубновского: без таблеток, уколов и операций
21 декабря 2016 07:12

Уникальная система лечения Сергея Бубновского: без таблеток, уколов и операций

Рецепты здорового питания: пшенные шарики с яблоками, морковкой и курагой
19 декабря 2016 09:45

Рецепты здорового питания: пшенные шарики с яблоками, морковкой и курагой

Рецепты здорового питания: салат с креветками, черри и имбирным соусом
12 декабря 2016 08:52

Рецепты здорового питания: салат с креветками, черри и имбирным соусом