В Беларуси в РНПЦ детской онкологии и гематологии из 100 детей, больных раком, выживает 74 ребенка

15 февраля во всем мире — День детей, больных раком. Сегодня Беларуси есть, что противопоставить этой болезни. Борьба с недугом в приоритетах государственной политики. И прогресс очевиден, в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии и гематологии выживают 74 человека из сотни заболевших.

Трехлетняя Карина свой диагноз пока не может даже выговорить, но о том, что ей стало лучше, говорит улыбка. Полгода назад Светлана из Украины узнала, что у дочери рак крови. Попытки вылечить ребенка у себя на родине оказались безрезультатны. Проведя диагностику, белорусские медики дали молодой маме оптимистичные прогнозы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Ганусовская, мама Карины(Украина):

Процент выздоравливаемости у нас 98, тогда как в Украине давали 20. Здесь нам назначили индивидуальное лечение, которое нам подошло.

Об успехах, достигнутых в Беларуси в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями у детей, говорят и цифры. Если 30 лет назад средняя продолжительность жизни ребенка, больного раком, была около месяца, то теперь трое из четырех детей с этим страшным недугом полностью вылечиваются. Благодаря высококлассным специалистам и суперсовременному оборудованию.

Успех в лечении онкозаболевания — это диагностика на ранней стадии. В ближайшее время сюда поставят компьютерный томограф, который позволит проводить исследования по 128 позициям.

В октябре Александр Лукашенко посетил несколько отделений детского центра, операционный блок, пообщался с врачами. Президенту рассказали, что рядом с клиникой нужно построить пансионат, где могли бы останавливаться родители юных пациентов. Кроме того, онкологи попросили позитронно-эмиссионный томограф (ПЭТ). Он стоит более 5 миллионов евро, и одного такого аппарата хватило бы на всю республику.

Александр Лукашенко:

Дети умирать не должны. А здесь надо сделать все – это в этой пятилетке наша главная задача. Ни денег не пожалеть, ни строек, ни ПЭТ, ни КТ, ни МРТ. Это не проблема. Пансионат, шесть миллионов долларов. Я вам спонсоров найду, которые купят и ПЭТ, и пансионат построят. Мы еще гордиться будем. Дети – это вопрос номер один.

Дорогостоящий аппарат, который просили медики, уже куплен. Буквально на днях его планируют установить в диагностическом отделении Центра.

Ольга Алейникова, директор РНПЦ детской онкологии и гематологии:

Получаются очень качественные снимки компьютерной томограммы. Плюс, самое главное, благодаря быстроте спирали мы сможем значительно снизить лучевую нагрузку на ребенка.

В Беларуси разработана специальная госпрограмма, которая предполагает, что на лечение и профилактику онкологии в ближайшие годы направят 900 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По успешности лечения онкозаболеваний у детей Беларусь вошла в 10-ку лучших стран мира