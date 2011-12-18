Реабилитация после инсульта в Беларуси

Валентина Ефименко, главный специалист по медико-социальной экспертизе и реабилитации Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Инсульт помолодел, к сожалению. Все больше доля лиц трудоспособного возраста поражается этой патологией.

Каждый пятый инвалид в городе Минске — инвалид вследствие неврологической патологии, в числе которой и инсульт. После перенесения этого заболевания люди в 80% случаев теряют свою трудоспособность, а треть из этого числа больных и вовсе становятся зависимыми от постоянного ухода окружающих. Однако проведение реабилитационных мероприятий способно в той или иной степени восстановить здоровье человека, перенесшего инсульт. Алиция Жарко, заведующая неврологическим реабилитационным отделением 11-й городской клинической больницы:

Основная цель — улучшить качество жизни пациента. Поскольку при инсульте возникает ряд нарушений жизнедеятельности, например, нарушение передвижения, нарушение общения, самообслуживания, контроля над своим поведением, участия в трудовой деятельности, то целью реабилитации является восстановление нарушенных функций и преодоление ограничений жизнедеятельности, о которых я сказала.

Реабилитация инсультных больных — процесс длительный и непрерывный. Проводится он в несколько этапов, следующих друг за другом. Причем чем раньше начинаются реабилитационные мероприятия, тем больше их эффективность. Алиция Жарко:

Это связано с пластичностью нервных клеток, которые наиболее подвержены восстановлению и переобучению в раннем восстановительном периоде инсульта. Оптимальным началом проведения является период, когда пациент находится еще в остром периоде заболевания. Двигательные нарушения после инсульта — парезы и параличи. Важно начинать восстановление этих нарушений с первых дней развития заболевания. Валентина Ефименко:

При занятиях с инструктором лечебной физкультуры проводится профилактика повышения мышечного тонуса, профилактика развития контрактур. В ранней стадии инсульта начало этих тренировок более эффективно, поскольку восстанавливаются те нервные связи, которые разрушились в результате заболевания. И их восстановление идет более эффективно, чем на более поздних стадиях. Восстановить движение у инсультного больного помогает лечебная гимнастика. Также применяются курсы массажа, физиотерапевтические процедуры и флексотерапия. Алиция Жарко:

Когда больной находится еще в остром периоде инфаркта мозга или кровоизлияния в главный мозг, уже проводятся физическая и двигательная реабилитация, лечебная физкультура, укладка в постель, обучение больного самостоятельно поворачиваться в постели, обучение самостоятельному сидению, стоянию, тренировка навыков ходьбы, которые утрачиваются в результате наступившего нарушения мозгового кровообращения. А после раннего этапа реабилитации какие следующие этапы реабилитации начинаются у пациента? Алиция Жарко:

После стационарного лечебного этапа у нас начинается стационарный реабилитационный. Не все наши пациенты попадают на стационарный этап реабилитации. Он предусмотрен с умеренными и выраженными двигательными нарушениями. Пациенты, которые себя не обслуживают, после стационарного лечебного этапа переходят на этап домашней реабилитации. Оптимальные возможности для проведения стационарной реабилитации больных инсультами создаются в специализированных отделениях и центрах реабилитации. Одно из таких отделений с 2007 года открыто на базе 11-й городской клинической больницы города Минска. Количество коек в неврологическом реабилитационном отделении ограничено. Их всего шестьдесят пять. Поэтому сюда на восстановление, как правило, попадают приоритетные контингенты — люди с наиболее благоприятным реабилитационным прогнозом.

Алиция Жарко:

К нам поступают пациенты на реабилитацию в абсолютно разных состояниях. Некоторые пациенты уже достигли какого-то определенного уровня восстановления нарушенных функций еще в остром периоде. Они уже передвигаются самостоятельно, могут одеться, раздеться, принимать пищу, осуществлять гигиенические процедуры без посторонней помощи. Другие же пациенты попадают к нам в наиболее тяжелом состоянии в плане ограничения жизнедеятельности, пациенты, которые еще не могут самостоятельно сидеть, стоять, одеваться, раздеваться, которые нуждаются в посторонней помощи. Однако и пациенты с меньшей перспективностью восстановления функций мобильности и самообслуживания получают в этом реабилитационном отделении всю необходимую помощь врачей. Алиция Жарко:

Даже если больной не сможет полностью восстановиться, то с помощью реабилитационных мероприятий мы можем снизить тяжесть его инвалидности. Предположим, он может стать инвалидом не первой группы, а второй, то есть его возможно обучить передвижению, самообслуживанию. Реабилитация инсультного больного — это целый комплекс взаимосвязанных мероприятий, причем комплекс сугубо индивидуальный, где каждая процедура, каждое упражнение подобраны с учетом состояния и прогнозов пациента. Татьяна Веремеенко, врач-невролог:

Все поступающие в течение первых суток осматриваются мультидисциплинарной бригадой, в состав которой входят врач-психолог, логопед, врач-физиотерапевт, лечащий врач. Составляется индивидуальная программа медицинской реабилитации, которая выполняется, пока больной находится в стационаре.

Это специализированное отделение включает широкий спектр восстановительных методов и средств реабилитации, а эффективность работы в нем на порядок выше, чем в общих отделениях реабилитации. Татьяна Веремеенко:

Пациент Владимир Иванович. 61 год. Поступил к нам из девятой больницы. Перенес инсульт 26 октября 2011 года. У нас он находится уже две с половиной недели. За этот период у него уменьшилась выраженность координаторных нарушений, выросла сила в правых конечностях. Он стал более уверенно передвигаться самостоятельно. — Как уже доктор сказала, я с девятой больницы попал сюда. Не мог ступить на ногу, ну а сейчас нормально начинаю ходить, немножко прихрамываю. Я больше занимался лечебной физкультурой, старался побольше. Валентина Ефименко:

Очень важна в этом случае помощь психотерапевта. Психотерапевт должен помочь как пациенту, так и его родственникам, потому что инсульт - это грозное состояние, которое психологически тяжело переносится и семьей. Алиция Жарко:

Но в тех случаях, когда мотивации на реабилитацию, на восстановление очень низкие у пациента, здесь подключается психолог, который помогает сформировать положительную установку на реабилитацию, помогает пациенту понять, что ему это, в первую очередь, надо самому, работает с родственниками, которые помогают пациенту, поддерживают его. Для восстановления речи инсультных больных в отделении проводятся специальные занятия с логопедом. Некоторым инсультным больным в буквальном смысле приходится заново учиться говорить. Восстановление речи происходит в первые полгода, но при упорном лечении речь можно улучшить и в дальнейшем. Инна Панкова, учитель-логопед:

В основном, в курс входит и индивидуальные логопедические занятия. Мы используем различные методы и приемы. На занятия мы берем пациентов с нарушением речи в виде дизартрии и афазии.

Одним из направлений реабилитации инсультных больных медикаментозное лечение. Пациентам назначаются препараты, которые способствуют лучшему усвоению кислорода тканями мозга, улучшают обмен веществ и расширяют кровеносные сосуды мозга. Также эффективным способом восстановления утраченных при инсульте функций являются физиопроцедуры. Наталья Янковская, врач-физиотерапевт:

Наше физиотерапевтическое отделение располагает большими возможностями в реабилитации больных, перенесших инсульт. Наиболее эффективны магнитотерапия, которую мы постоянно применяем, водные процедуры: подводный душ-массаж, гидромассажные ванны, ручной массаж. Практически 70% больных нашего отделения посещают эти процедуры.

Ежегодно в реабилитационном неврологическом отделении 11-й больницы проходит курс медицинской реабилитации около тысячи пациентов. В результате проведенного лечения у двух или трех процентов больных наступает полное восстановление. А у значительного числа пациентов наступает улучшение на один, два и несколько функциональных классов. Сам пациент может заниматься какими-то реабилитационными мероприятиями? Валентина Ефименко:

Он должен заниматься. Активное участие пациента — это одно из самых главных составляющих успеха реабилитации. Почему женщины быстрее восстанавливаются, одинокие люди быстрее восстанавливаются? У них есть мотивация для этого. Они знают, что им это необходимо, им это нужно, поэтому очень важно. Пациент должен заниматься теми упражнениями, которые им показал инструктор, заниматься постоянно. Может быть, там, где у пациента недостаточно личных волевых усилий, важна помощь семьи. Каков прогноз восстановления того или иного пациента? Этот вопрос задают и близкие родственники, его задают и медицинские работники, которые на первых этапах занимаются лечением и восстановлением пациента. Какие есть варианты? Валентина Ефименко:

Прогноз и исход инсульта зависят от многих причин. К сожалению, наши пациенты не всегда своевременно обращаются. Только каждый третий обращается в первые три часа. И меньше половины пациентов обращаются в первые шесть часов после возникновения первых симптомов. Ранее начатое лечение поможет обратному развитию тех нарушений, к которым приводит нарушение мозгового кровообращения. Реабилитационные мероприятия могут в той или иной степени восстановить здоровье больного, перенесшего инсульт. В некоторых случаях это полное восстановление, но лишь тогда, когда в результате инсульта не произошло гибели нервных клеток. Хуже подлежат восстановлению пациенты, если очаг поражения находился в функционально значимых зонах головного мозга, которые отвечают за движение и речь.

Алиция Жарко:

Реабилитационный потенциал складывается из тяжести основного заболевания, то есть инсульта, и наличия сопутствующей патологии, чаще всего это артериальная гипертензия, церебральный атеросклероз, заболевания сердца, например, мерцательная аритмия, сахарный диабет, которые приводят к таким осложнениям, как инсульт. Валентина Ефименко:

Конечно, сопутствующая патология во многом ограничивает возможности реабилитации, нет возможности дать определенную нагрузку. Я сегодня специально посмотрела тяжесть исходов перенесенного инсульта — у нас больше половины пациентов возвращаются к работе. И это хорошо. Процесс реабилитации продолжается от полугода до полутора лет в зависимости от достигаемого результата. Наиболее интенсивно процесс восстановления идет в течение первого года. Затем он все более замедляется — происходит приспособление больного к имеющимся дефектам. Валентина Ефименко:

Эффективность реабилитации зависит и от настроя пациента, от его активного участия. Инсульт — это та патология, которая влияет на различные звенья высшей нервной деятельности. К сожалению, у пациента наблюдается депрессивное состояние, волевые качества снижаются .