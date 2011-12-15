Уникальную трансплантацию почки минские врачи провели 14-килограммовой четырёхлетней девочке

Особенность операции в том, что донорский орган был взят у взрослого человека. При этом, вес маленькой пациентки — всего 14 килограммов.

Сейчас она проходит реабилитацию во 2-й городской детской клинической больнице и вскоре сможет вернуться к обычной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта операция — первая в практике столичных медиков, а уровень сложности подчеркивает их высокую квалификацию. К слову, детская программа по трансплантации почки в Беларуси признана одной из самых результативных в мире.

Олег Калачик, заведующий отдела нефрологии, почечно-заместительной терапии и трансплантации почки РНПЦ трансплантации органов и тканей:

Мы начали заниматься трансплантациями почек детям с апреля 2009 года. За этот год мы прооперировали 20 детей и до этого ещё 20 детей было прооперировано — в общей сложности 40 операций было выполнено. Это довольно неплохой показатель. Сегодня по обеспеченности детскими трансплантациями Беларусь обошла такие страны Европы как Чехия, Словакия, Польша, Литва, в три раза больше чем в России.