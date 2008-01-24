Пять школ в Беларуси закрыты на карантин

По причине эпидемии гриппа учебные заведения не работают в Пружанском, Слуцком, Любанском и Гродненском районах и городе Лида. В целом за медицинской помощью с ОРВИ и гриппом в 18 контрольных городах обратились почти 14 тысяч белорусов. В то же время в Минздраве отмечают, что по-прежнему в общей структуре заболеваемости удельный вес ОРВИ превышает количество случаев гриппа. Однако число "загрипповавших" пациентов ежедневно увеличивается. Для объявления эпидемии гриппа нужно, чтобы его вирусы доминировали над возбудителями других респираторных инфекций.