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Пять школ в Беларуси закрыты на карантин

24 января 2008 12:09
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По причине эпидемии гриппа учебные заведения не работают в Пружанском, Слуцком, Любанском и Гродненском районах и городе Лида. В целом за медицинской помощью с ОРВИ и гриппом в 18 контрольных городах обратились почти 14 тысяч белорусов. В то же время в Минздраве отмечают, что по-прежнему в общей структуре заболеваемости удельный вес ОРВИ превышает количество случаев гриппа. Однако число "загрипповавших" пациентов ежедневно увеличивается. Для объявления эпидемии гриппа нужно, чтобы его вирусы доминировали над возбудителями других респираторных инфекций.
# Здоровье

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