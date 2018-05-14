Как уберечь себя от боли в спине? Советы дачникам от врача-терапевта

Юлия Самусенко, корреспондент:
На этой неделе, кажется, вам пригодится зонтик. Синоптики обещают хмурую погоду. Как не пострадать от смены температуры за окном и не повредить спину на грядках? Узнаем у врача-терапевта.
Юлия Самусенко, корреспондент:
На этой неделе, кажется, вам пригодится зонтик. Синоптики обещают хмурую погоду. Как не пострадать от смены температуры за окном и не повредить спину на грядках? Узнаем у врача-терапевта.
Как уберечь себя от боли в спине? Как не пострадать от солнца? Узнаете, посмотрев видеоматериал.