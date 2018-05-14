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Как уберечь себя от боли в спине? Советы дачникам от врача-терапевта

14 мая 2018 07:12
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Юлия Самусенко, корреспондент: 
На этой неделе, кажется, вам пригодится зонтик. Синоптики обещают хмурую погоду. Как не пострадать от смены температуры за окном и не повредить спину на грядках? Узнаем у врача-терапевта. 

Как уберечь себя от боли в спине? Советы дачникам от врача-терапевта-1

Как уберечь себя от боли в спине? Как не пострадать от солнца? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Здоровье # Здоровье # Юлия Самусенко # Татьяна Ерофеева # Фотофакт # Консультация врача

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