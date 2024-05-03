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Почему возникают отеки? Объяснила врач-терапевт

03 мая 2024 09:26
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Распухание, увеличение рук, ног и снижение эластичности кожи. Такие симптомы говорят о наличии отечного синдрома. При таком состоянии скопление жидкости в тканях организма сопровождаются увеличением объема, нарушением тургора тканей и нарушением функций.

Почему возникают отеки? Объяснила врач-терапевт-1

Елена Комар, врач-терапевт медицинского центра «Кравира»:
С жалобами на отечность приходит много пациентов. Чтобы выявить причину, нужно пройти много обследований. Отеки бывают общие вследствие положительного водного баланса. То есть человек должен выделять столько жидкости, сколько он потребил. При различных заболеваниях, в частности это заболевания сердца, почек, при циррозах, гипокалиемии, этого не происходит. И возникают общие отеки.

Почему возникают отеки? Объяснила врач-терапевт-4

Также отеки могут быть локальными. Связаны они, как правило, с отечностью определенных частей тела. Причиной таких отеков могут быть аллергические реакции, механические повреждения, а также нарушения лимфо- или венооттока.

Елена Комар:
Также бывают симметричные отеки и асимметричные. Симметричные возникают в основном на конечностях, чаще нижних, в следствие нарушения тонуса сосудов вен в основном. Также бывают асимметричные отеки, например, вследствие тромбоза глубоких вен, но здесь параллельно присутствуют и другие симптомы – болезненность по ходу вены, гиперемия кожных покровов.

Почему возникают отеки? Объяснила врач-терапевт-7

Чаще всего пациенты жалуются на отеки лица и ног, поскольку они очень заметны и приносят эстетический дискомфорт. Распознать причину отечного синдрома непросто. Известно их очень много.

Елена Комар:
В первую очередь проводим осмотр, назначаем обследование, общий анализ крови, биохимический анализ крови, различные виды ультразвукового исследования. При выявлении признаков сердечной недостаточности проводим дообследование сердца и рекомендуем лечение основной патологии. При выявлении других заболеваний, например, щитовидной железы или дефицита калия, также лечим эти состояния. При венозной недостаточности рекомендуем носить компрессионное белье. Использовать венотоники, принимать приподнятое положение конечностей, вести активный образ жизни, пользоваться холодными ножными ваннами.

Отечность – это важный симптом, который не стоит игнорировать.

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