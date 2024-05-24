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Почему может возникнуть непроходимость слёзных путей? Врач-офтальмолог объяснила

24 мая 2024 09:57
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Непроходимость слезных путей – очень частая патология, при которой нарушается отток слезы по носослезному каналу в полость носа. Причина такого расстройства может быть как врожденная, так и приобретенная.

Почему может возникнуть непроходимость слёзных путей? Врач-офтальмолог объяснила-1

Мария Лученкова, врач-офтальмолог медицинского центра «Нордин»:
У детей во внутриутробном периоде присутствует так называемая тонкая эмбриональная пленка в носослезном канале, поэтому при рождении данная пленка должна рассасываться, но у некоторого процента детей она остается. И в течение первых двух недель жизни у новорожденных появляются такие симптомы, как слезотечение, гнойные выделения из слезной точки, воспаления в области слезных канальцев, что может привести к дакриоциститу новорожденных.

Почему может возникнуть непроходимость слёзных путей? Врач-офтальмолог объяснила-4

Такие маленькие пациенты требуют особого наблюдения у врача-офтальмолога. Тактика лечения заключается в применении антибактериальных капель и массаже слезного мешка, который выполняется родителями.

Мария Лученкова:
Также непроходимость слезных путей бывает приобретенная, встречается у взрослых. Причинами могут быть воспалительные заболевания в слезных канальцах, воспалительные заболевания переднего отрезка глаза, при которых в слезных путях может скапливаться слизь, могут образовываться спайки, что нарушает проходимость слезных путей. Также причинами могут быть инородные тела, то есть это остатки косметики, пылевые частицы, которые препятствуют оттоку слезы.

Почему может возникнуть непроходимость слёзных путей? Врач-офтальмолог объяснила-7

Еще одна причина непроходимости слезных путей – это травматические повреждения, в особенности при переломах носа, костных стенок глазницы и глазного яблока. Также высокий риск непроходимости наблюдается при формировании опухолей носа, слезного мешка или костных стенок.

Мария Лученкова:
Для диагностики, помимо основного алгоритма офтальмологического обследования, выполняются дополнительные процедуры – промывание и зондирование слезных путей. Порой данной процедуры хватает, чтобы устранить симптомы слезотечения. Но если данная процедура не приводит к положительному длительному эффекту, тогда проводится рентгенологическое исследование с введением контрастного вещества в слезоотводящую систему – так называемая дакриоцистография.

Почему может возникнуть непроходимость слёзных путей? Врач-офтальмолог объяснила-10

Даже после первой процедуры зондирования и промывания канала пациенту может стать лучше и слезотечение больше не возникает. Однако если троекратное повторение процедуры не дает результата, может быть показано оперативное вмешательство.

*На правах рекламы.

# Реклама # Здоровье # Мария Лученкова

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