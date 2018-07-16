Прямой эфир

«Психолог и я». Как использовать чувство зависти во благо?

16 июля 2018 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Марина Прохорова, психолог:
Как вы начинаете свой день: с чашечки кофе и свежих новостей? Или, возможно, с четкого планирования своей активности на ближайшие сутки? Подозреваю, лишь немногие уделяют время анализу своего душевного состояния и так называемой внутренней ревизии. Это когда вы четко осознаете, какие чувства переполняют вас в настоящий момент и какие потребности они собой маркируют. А ведь умение прислушиваться к себе является залогом здоровой коммуникации. Сегодня я предлагаю начать знакомство с эмоциями и, в частности, с таким социально неодобряемым чувством, как зависть. Возможно, вы поменяете к нему свое отношение и сможете обернуть его в ресурс.

Какие способы есть переживания чувства зависти? Как использовать чувство зависти во благо? Узнаете, посмотрев видеоматериал.   

# Консультация психолога # Здоровье # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Подзарядка». Полезны ли протеин и спортивные добавки?
16 июля 2018 07:11

«Подзарядка». Полезны ли протеин и спортивные добавки?

«Теперь я вожу машину». Осколочное ранение, замена хрусталика, грозящая слепота – как в «Оптимеде» пациенту спасли зрение
13 июля 2018 18:06

«Теперь я вожу машину». Осколочное ранение, замена хрусталика, грозящая слепота – как в «Оптимеде» пациенту спасли зрение

Вышел, выпил чашечку кофе, и сам добрался на метро домой. Отзыв пациента, 19 лет назад сделавшего операцию по коррекции зрения
13 июля 2018 17:59

Вышел, выпил чашечку кофе, и сам добрался на метро домой. Отзыв пациента, 19 лет назад сделавшего операцию по коррекции зрения