«Психолог и я». Как использовать чувство зависти во благо?

Марина Прохорова, психолог:

Как вы начинаете свой день: с чашечки кофе и свежих новостей? Или, возможно, с четкого планирования своей активности на ближайшие сутки? Подозреваю, лишь немногие уделяют время анализу своего душевного состояния и так называемой внутренней ревизии. Это когда вы четко осознаете, какие чувства переполняют вас в настоящий момент и какие потребности они собой маркируют. А ведь умение прислушиваться к себе является залогом здоровой коммуникации. Сегодня я предлагаю начать знакомство с эмоциями и, в частности, с таким социально неодобряемым чувством, как зависть. Возможно, вы поменяете к нему свое отношение и сможете обернуть его в ресурс.

Какие способы есть переживания чувства зависти? Как использовать чувство зависти во благо? Узнаете, посмотрев видеоматериал.