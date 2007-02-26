Падёж домашней птицы в Подмосковье приостановлен

Данных о людях, заболевших или госпитализированных, с подозрением на птичий грипп нет.

Специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения региона продолжают обходы частных подворий. Под пристальным наблюдением остаются около 30 человек, которые контактировали с заболевшей птицей.

Комментируя развитие событий с птичьим гриппом в России, в ветинспекции Минсельхозпрода Беларуси в то же время заметили, что, несмотря на принимаемые меры, нельзя говорить об отсутствии опасности возникновения заболевания в нашей стране.

В ближайшее время во всех регионах республики будет определен новый порядок торговли живой домашней птицей. Местные органы власти по согласованию с региональными ветинспекциями должны выбрать места для такой торговли с учетом того, чтобы они не располагались на рынках. Кроме того, будут определены дни разрешенной продажи. В этих точках частные лица должны реализовать птицу под контролем ветеринаров. Ориентировочно такая торговля начнется в марте. Что касается декоративных птиц, теперь их можно приобрести только в специализированных магазинах.