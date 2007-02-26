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Падёж домашней птицы в Подмосковье приостановлен

26 февраля 2007 14:48
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Данных о людях, заболевших или госпитализированных, с подозрением на птичий грипп нет.

Специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения региона продолжают обходы частных подворий. Под пристальным наблюдением остаются около 30 человек, которые контактировали с заболевшей птицей.

Комментируя  развитие событий с птичьим гриппом в  России, в ветинспекции Минсельхозпрода Беларуси в то же время заметили, что, несмотря на  принимаемые меры, нельзя говорить об отсутствии опасности возникновения  заболевания в нашей стране.

В ближайшее время во всех регионах республики будет определен новый порядок торговли живой домашней птицей. Местные органы власти  по согласованию с региональными ветинспекциями должны  выбрать места для такой торговли с учетом того, чтобы они не располагались на рынках. Кроме того, будут определены дни разрешенной продажи. В этих точках  частные  лица должны реализовать птицу под контролем ветеринаров. Ориентировочно такая торговля начнется в марте. Что касается декоративных птиц, теперь их можно приобрести только в специализированных магазинах.

# Здоровье # Птицы

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