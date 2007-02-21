Здоровье нации - залог процветания государства

Итоги работы медицинской отрасли в минувшем году обсудили на заседании коллегии Министерства здравоохранения Беларуси. В ведомстве считают, что в 2006 году удалось достичь значительных позитивных изменений в динамике основных медико-демографических процессов и развитии системы здравоохранения. Улучшилось финансирование отрасли, оснащение медицинской техникой и лекарственными средствами. В прошлом году был принят ряд правовых и программных документов на новую пятилетку, разработан проект Национальной программы демографической безопасности. Также были выполнены мероприятия по реализации госпрограммы возрождения и развития села. Отметим, что в текущем году финансирование отрасли увеличено на 19%.