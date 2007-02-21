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Здоровье нации - залог процветания государства

21 февраля 2007 15:38
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Итоги работы медицинской отрасли в минувшем году обсудили на заседании коллегии Министерства здравоохранения Беларуси. В ведомстве считают, что в 2006 году удалось достичь значительных позитивных изменений в динамике основных медико-демографических процессов и развитии системы здравоохранения. Улучшилось финансирование отрасли, оснащение медицинской техникой и лекарственными средствами. В прошлом году был принят ряд правовых и программных документов на новую пятилетку, разработан проект Национальной программы демографической безопасности. Также были выполнены мероприятия по реализации госпрограммы возрождения и развития села. Отметим, что в текущем году финансирование отрасли увеличено на 19%.
# Здоровье

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