Грипп добрался и до Минска

В столице объявлена эпидемия. В последние три дня порог заболеваемости превысил 50%.Если на прошлой неделе к медикам ежедневно обращались 4-5 тысяч человек, то уже с начала этой - уже по 7-8 тысяч. С 22 февраля посещение больных в стационарах будет ограничено, а в поликлиниках таких больных будет принимать либо отдельно, либо на дому. Вводится ограничение на массовые мероприятия в детских садах и школах. В Минской области в связи с эпидемией на карантин закрыты две школы: в Воложинском и Молодечненском районах.