Не сидите, скрестив ноги. Чем опасен артроз и как его лечить?

Ноющие суставы, острые боли в области бедра, нехарактерный хруст в коленях. И это лишь часть симптомов артроза. Заболевание поражает хрящевую прослойку сустава, которая со временем «изнашивается». По статистике, от коварного недуга страдает каждый десятый. И если вы столкнулись с болезнью, обязательно обратитесь к специалистам.

Григорий Вараницкий, врач травматолог-ортопед высшей категории медицинского центра «Кравира» : Суть этой процедуры заключается в введении препаратов гиалуроновой кислоты в сустав. Процедура показана пациентам, в основном, со второй, третьей стадией деформирующего артроза: коленного, тазобедренного, плечевого сустава. Препараты с высоким молекулярным весом работают как протезы синовиальной жидкости, как предметы медицинского назначения, не как лекарства.

Беспощадный недуг буквально с ног свалил Ларису Станиславовну. Артроз поспособствовал разрыву мениска. Операция не помогла должным образом. Женщина обратилась в медицинский центр «Кравира», и теперь возлагает надежду лишь на корифея в области ортопедии и его чудо-препарат.

Лариса Кореневская, пациент медицинского центра «Кравира»:

Я узнала, что здесь есть замечательный врач Григорий Николавевич Вараницкий. И решила приехать сюда, чтобы уже осознанно (врач с большим опытом, золотыми руками), чтобы уже без боли получить лечение.

В Беларуси артроз, увы, молодеет. Если совсем недавно от недуга в основном страдали люди старше пятидесяти, то сегодня не застрахованы от мучительных болей и тридцатилетние. Провоцирует болезнь не только старость, но и травмы, избыточный вес, плоскостопие, проблемы с сосудами, нарушение обмена веществ и чрезмерные физические нагрузки.

Григорий Вараницкий:

Иногда мы применяем эту терапию у молодых людей, которые активно занимаются спортом. Она играет роль амортизатора – она смазывает суставные поверхности, и, соответственно, питает хрящ. Хрящ не повреждается и способен выносить большие нагрузки.