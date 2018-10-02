Не сидите, скрестив ноги. Чем опасен артроз и как его лечить?
Ноющие суставы, острые боли в области бедра, нехарактерный хруст в коленях. И это лишь часть симптомов артроза. Заболевание поражает хрящевую прослойку сустава, которая со временем «изнашивается». По статистике, от коварного недуга страдает каждый десятый. И если вы столкнулись с болезнью, обязательно обратитесь к специалистам.
В медицинском центре «Кравира» артроз можно лечить инновационным способом – с помощью инъекций гиалуроновой кислоты.
Григорий Вараницкий, врач травматолог-ортопед высшей категории медицинского центра «Кравира»:
Суть этой процедуры заключается в введении препаратов гиалуроновой кислоты в сустав. Процедура показана пациентам, в основном, со второй, третьей стадией деформирующего артроза: коленного, тазобедренного, плечевого сустава. Препараты с высоким молекулярным весом работают как протезы синовиальной жидкости, как предметы медицинского назначения, не как лекарства.
Беспощадный недуг буквально с ног свалил Ларису Станиславовну. Артроз поспособствовал разрыву мениска. Операция не помогла должным образом. Женщина обратилась в медицинский центр «Кравира», и теперь возлагает надежду лишь на корифея в области ортопедии и его чудо-препарат.
Лариса Кореневская, пациент медицинского центра «Кравира»:
Я узнала, что здесь есть замечательный врач Григорий Николавевич Вараницкий. И решила приехать сюда, чтобы уже осознанно (врач с большим опытом, золотыми руками), чтобы уже без боли получить лечение.
В Беларуси артроз, увы, молодеет. Если совсем недавно от недуга в основном страдали люди старше пятидесяти, то сегодня не застрахованы от мучительных болей и тридцатилетние. Провоцирует болезнь не только старость, но и травмы, избыточный вес, плоскостопие, проблемы с сосудами, нарушение обмена веществ и чрезмерные физические нагрузки.
Григорий Вараницкий:
Иногда мы применяем эту терапию у молодых людей, которые активно занимаются спортом. Она играет роль амортизатора – она смазывает суставные поверхности, и, соответственно, питает хрящ. Хрящ не повреждается и способен выносить большие нагрузки.
Один укол, каким бы чудотворным он не был – отнюдь не панацея от болезни. Положительная динамика возможна только в комплексном лечении.
Григорий Вараницкий:
Необходимо как минимум три процедуры, лучше – пять. Она применяется совместно с физиотерапевтическими процедурами, совместно с приемами нестероидных противовоспалительных препаратов с проведением лечебной физкультуры.
Медики утверждают: чтобы не допустить появления артроза суставов, откажитесь от постоянного ношения высоких каблуков. Не сидите, сложив нога на ногу. Регулярно употребляйте в пищу бананы, орехи, капусту, картофель, зелень, бобовые, печень, грибы, молочные продукты и яйца.