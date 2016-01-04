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Около 50 человек обратились в БСМП с обморожениями и гололедными травмами за первые 4 дня 2016 года

04 января 2016 10:56
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Новости Беларуси. С приходом морозов прибавилось работы и у медиков. С начала года только в столичную больницу скорой медицинской помощи обратилось около полусотни человек с обморожениями и гололедными травмами. Как показывает практика, холодовые травмы в основном получают мужчины и практически каждый второй из них – нетрезв.

Не обошлось в этом году и без пострадавших от пиротехники. Из-за неправильного использования фейерверков в праздничные выходные в Минске травмы получили трое мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением больницы скорой медицинской помощи Минска:
Чтобы избежать таких травм, людям необходимо одеваться по сезону. Это должна быть теплая одежда, головной убор, просторная, свободная зимняя обувь на толстой подошве.
В группу риска у нас входят пациенты, которые имеют неврологические, сосудистые заболевания, варикозное расширение вен, пациенты, страдающие сахарным диабетом, лица, употребляющие алкоголь и в состоянии алкогольного опьянения.

Морозно в Беларуси будет и сегодня, 4 декабря. Днем синоптики обещают до минус 17-и. На дорогах сохранится гололедица, поэтому пешеходов просят соблюдать осторожность, а водителей – по возможности воздержаться от поездок на время похолодания.

# обморожения # Здоровье

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