Нужно ли делать прививку от кори, если едешь в Украину? Зачем нужно делать прививки (на заметку каждому родителю!)

Сегодня в Беларуси стартует 13-я Европейская неделя иммунизации. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Инна Карабан.

Что на сегодняшний день происходит в стране с корью?

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

На сегодняшний день, конечно, в европейском регионе продолжает циркулировать вирус кори, продолжают регистрировать вспышки кори. В Украине уже с 2016 года продолжается эта вспышка, и каждый день у них продолжается регистрация случаев кори. И как раз именно в тех местах, в которые любят ездить отдыхать наши граждане.

Нужно ли делать прививку от кори, если едешь в Украину?

Инна Карабан:

Нужно посмотреть, оценить свой статус. Если полностью человек уверен в том, что он прививался, у него есть сведения о двух прививках, то вакцинироваться дополнительно не нужно. И ребенку, если ему сделано по возрасту, у нас делаются в год и шесть лет вакцинация и ревакцинация. Если человек не уверен о том, что он когда-либо вакцинировался или знает, что никогда, тогда нужно сделать, лучше сделать это заранее, не за два-три дня до выезда, а лучше это сделать, как минимум, за месяц. Для того, чтобы успел выработаться иммунный ответ.

Как распознать, что у ребенка может появиться отрицательная реакция на прививку? Есть ли какие-то признаки или противопоказания?

Инна Карабан:

Вакцина – это иммунобиологическое лекарственное средство, и ко всем лекарственным средствам есть инструкция по применению. И в этой инструкции по результатам клинических испытаний, строго написано: какие могут быть побочные реакции, какие могут быть осложнения. И врач должен поставить родителей в известность о том, что какие могут быть реакции и осложнения. Прежде чем сделать, поставить прививку ребенку, конечно, нужно оценить состояние этого ребенка. Врач по состоянию общего здоровья назначит вакцинацию.

Почему стоит делать прививки? Чего не нужно бояться?

Инна Карабан:

Теперешним родителям, они достаточно молодого возраста, для них те аргументы, которые я могу привести, наверное, не сыграет роли, потому что они не знают, что такое заболевание: полиомиелит и натуральная оспа. Конечно, напугать тем, чего нет, это очень сложно. Есть в интернете картинки, можно спокойно посмотреть: какие симптомы и как выглядела натуральная оспа, и когда каждый человек, побывавший в контакте, умирал. Точно также и с полиомиелитом посмотреть, какие развивались осложнения у детей после перенесения.

У нас последние годы единичные случаи регистрировались кори и только завозные. Конечно, то, что сейчас случаи и в Гомельской области, и в Гродненской области, которые были, и начинались эти случаи как раз с тех людей, которые отказывались от прививок. Это вызывает то, что мы должны задуматься, и должны пойти, сделать прививки для того, чтобы не распространять эту инфекцию среди здоровых людей.

Какие прививки стоит делать перед поездками в теплые страны?

Инна Карабан:

Все, кто планирует какие-либо поездки в любую страну, особенно, где море, я думаю, что для этого обязательно уточнить в Посольстве, если это зарубежная страна, о том, какие рекомендуются прививки, какие обязательные прививки, потому что каждая страна имеет свой перечень прививок, которые они могут рекомендовать или есть обязательные. Но чаще всего обязательными являются прививка от желтой лихорадки, это в некоторые страны Азии, Латинской Америки. Обязательно нужно всегда эти вопросы уточнять.

Где делается прививка от желтой лихорадки?

Инна Карабан:

У нас в Беларуси она делается в 19 городской поликлинике города Минска. Если есть те, кому нужно прививаться, получают международный сертификат.

Как меняется с годами список обязательных прививок? Есть ли какие-то новые болезни или старые болезни, которые возвращаются?

Инна Карабан:

У нас есть национальный календарь профилактических прививок. Он в основном направлен на те инфекции, которые достаточно часто регистрировались и которые могут вернуться, потому что в странах нет полной иллюминации той или иной инфекции, поэтому против этих инфекций и существует календарь прививок. У нас это дифтерия, столбняк, коклюш, гепатит В, у нас это корь, паротит, краснуха, хиб-инфекция для детей из группы риска. И все эти прививки нужны для того, чтобы поддерживать нашу эпидемиологическую ситуацию в состоянии благополучия. Есть прививки, которые наработанные производителями, которые применяются во многих странах мира. У нас они могут носить рекомендательный характер, родители могут их делать на платной основе и по желанию.