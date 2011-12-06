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Нейрохирурги Беларуси совместно с венгерскими коллегами провели уникальную операцию по лечению болезни Паркинсона

06 декабря 2011 13:48
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Новости Беларуси, Минск. Пациенты с прогрессирующей болезнью Паркинсона впервые получили возможность побороть недуг.

При содействии венгерских коллег белорусские специалисты использовали уникальную технологию лечения – в мозг имплантируются два электрода. Они посылают импульсы на поврежденные участки, тем самым заглушая болевые синдромы у пациентов.

Стоимость операции – несколько десятков тысяч долларов, но белорусам их проводят бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Шанько, заместитель директора Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии:
В зависимости от формы заболевания, особенно если это диффузная форма, то, по сути дела, медикаментозное лечение малоэффективно. Основная надежда пациентов на такие операции.

Хирург:
Хирурги занимаются введением самого электрода с помощью специальной аппаратуры, выбором точки, куда входит этот аппарат. Он позволяет отслеживать положение кончика электрода, который находится в веществе мозга. Диаметр самого электрода – 0,6 – 0,8 мм.

# Здоровье # Белоруссия

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