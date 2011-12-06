Нейрохирурги Беларуси совместно с венгерскими коллегами провели уникальную операцию по лечению болезни Паркинсона

Новости Беларуси, Минск. Пациенты с прогрессирующей болезнью Паркинсона впервые получили возможность побороть недуг.

При содействии венгерских коллег белорусские специалисты использовали уникальную технологию лечения – в мозг имплантируются два электрода. Они посылают импульсы на поврежденные участки, тем самым заглушая болевые синдромы у пациентов.

Стоимость операции – несколько десятков тысяч долларов, но белорусам их проводят бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Шанько, заместитель директора Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии:

В зависимости от формы заболевания, особенно если это диффузная форма, то, по сути дела, медикаментозное лечение малоэффективно. Основная надежда пациентов на такие операции.

Хирург:

Хирурги занимаются введением самого электрода с помощью специальной аппаратуры, выбором точки, куда входит этот аппарат. Он позволяет отслеживать положение кончика электрода, который находится в веществе мозга. Диаметр самого электрода – 0,6 – 0,8 мм.