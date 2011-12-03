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К 2013 году в Беларуси появится единый центр передачи сообщений от инвалидов

03 декабря 2011 14:34
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Новости Беларуси. Люди с ограниченными возможностями смогут с помощью нажатия одной кнопки вызвать любую экстренную службу. Это предусматривает новая программа по социальному обслуживанию инвалидов на ближайшие 5 лет.

Кроме того, в Бресте и Пинске создадут электронные информаторы для людей с ограниченными возможностями, а банкоматы по всей республике адаптируют для слабовидящих и глухонемых. Всего же на реализацию программы направят 65 млрд. рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Королева, заместитель министра труда и соцзащиты Республики Беларусь:
Это действительно очень важно для того, чтобы и глухой, и незрячий человек в экстренных случаях имели возможность получить быстро срочную помощь.

# Здоровье # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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