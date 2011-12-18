Мясоед: Возьмите крупным планом глаза людей, которые не едят мяса – они потухшие!

В студии ток-шоу «Такова судьба» на СТВ гости и специалисты говорят о пользе и вреде вегетарианства.

Каждый человек съедает за жизнь около 1000 кур, 40 индюшек, 40 свиней, почти 5 коров и полтонны рыбы! Но количество людей продолжает расти, и даже представить сложно, сколько животных мы все вместе поглощаем хотя бы в один час жизни планеты.

Для того чтобы удовлетворить потребности людей в мясе, не хватает пастбищ и полей. Поэтому в последние несколько десятилетий животноводство перешло на так называемое интенсивное выращивание, где на маленькой территории и с использованием стимуляторов роста, антибиотиков и прочего, выращивается большое поголовье скота. С большими фермами экологи связывают и парниковый эффект, и разные другие катаклизмы. Плюс скотобойни – жестокость в обращении с животными.

Вегетарианцы утверждают, что сохраняют природу, воздерживаясь от убийства животных. Между тем британские ученые пришли к выводу, что массовое переключение человечества с мяса на овощи, зерно и фрукты, ведет к уничтожению лесов и распахиванию новых посевных площадей. Кроме того, производство продуктов из заменителей мяса, таких как соя, бывает довольно энергоемким, что влечет за собой дополнительные выбросы в атмосферу.

Любители тофу, например, заставляют фермеров из Латинской Америки, в прямом смысле, уничтожать ради сои «зеленые легкие» нашей планеты – тропические леса, которые принимают на себя переработку огромное количество углекислоты. Да вспомните хотя бы наши Полесские болота, которые были культивированы под посевные площади. А ведь ситуация может повториться.

Парадоксальная цепочка – чем больше людей переходят на здоровую вегетарианскую диету, хуже становиться экологическая обстановка на земле. Что касается животных, то, к сожалению, и при производстве растительной пищи они уничтожаются без счета.

Индия – признанная страна вегетарианцев. По некоторым данным, практически 80 % населения страны отказались от животной пищи по религиозным, философским и нравственным убеждениям. Для нас, белорусов, эта культура является экзотикой. И тем не менее, в последнее время многие окунаются в ее знания.

Светлана Комаровская уже несколько лет работает в единственном в Беларуси индийском ресторане. Под влиянием индийской культуры отказалась от мяса и практикует вегетарианство уже почти 2 года.

Светлана Комаровская, официант ресторана индийской кухни:

Не хотелось бы, когда ты видишь глаза теленка, знать, что его убьют, и ты его сможешь съесть. Для меня это тяжело.

Многие блюда в ресторане имеют в своем составе мясо. А это значит, что, будучи вегетарианкой и ведя, по убеждению, здоровый образ жизни, Светлане приходится практически ежедневно подавать мясные блюда своим гостям. Некоторые шеф-повара ресторана, кстати, тоже практикуют вегетарианство и, вместе с тем, готовят мясо каждый день. Закономерный вопрос: не противоречит ли это самой философии, когда, жалея животных и не употребляя животные продукты в пищу, человеку приходится каждый день, по сути, угощать ими своих гостей? К тому же, наверное, для многих это стало бы настоящим испытанием: каждый день видеть мясо не на своей тарелке и совсем не иметь потребности попробовать такой лакомый и сочный кусочек вкусного мяса.

Светлана, вы не употребляете мяса, но каждый день подносите своим клиентам мясные блюда. Это противоречит вашей философии.

Светлана Комаровская, официант ресторана индийской кухни, вегетарианка:

Работая, я научилась уважать и ценить интерес гостя и его предпочтения. Если человек это любит, то я тоже должна это полюбить. То есть больше всего я люблю самого человека, который приходит к нам в гости.

Как вы стали вегетарианкой?

Светлана Комаровская, официант ресторана индийской кухни, вегетарианка:

В свое время я интересовалась различными оздоровительными практиками, в том числе голоданием и питанием по группам крови. Мне всегда был интересен момент долголетия. За два года я стала более выносливой, терпеливой и смиренной.

Хочется иногда мяса?

Светлана Комаровская, официант ресторана индийской кухни, вегетарианка:

Уже нет. Я отказалась от мяса не в один момент. Сначала мне просто захотелось более легкой пищи, я перешла на рыбу.

Андрей Липень, инструктор хатха-йоги, вегетарианец:

У меня есть знакомый кандидат наук Красноярской медицинской академии. У них было много исследований на тему вегетарианства. Они исследовали основные медицинские показатели вегетарианцев с двухлетним стажем и пришли к выводу, что настоящий вегетарианец не тот, кто не есть рыбу, мясо, яйца, а тот, кто при этом не курит и не пьет. Нет никакой пользы от вегетарианства, если человек употребляет спиртное и курит.



Вопрос к диетологу: вредно ли человеку отказываться от мяса?

Татьяна Романовская, диетолог:

Моя позиция – посередине. Это выбор каждого человека, есть или не есть мясо. Есть много способов компенсировать недостаток мяса с помощью белковых добавок на основе соевого и молочного белка. И очень часто то, что называется мясом сейчас, совсем не относится к мясу – сосиски, колбасы, ветчина.

Все ли потребности удовлетворяет соя?

Татьяна Романовская, диетолог:

Нет, конечно, далеко не все. Ко всему стоит подходить с умом. К вегетарианству нужно подготовиться. Если мы представим некоего строителя, который завтра уберет из своего рациона мясные продукты, он просто упадет. В то же время можно подойти к этому грамотно.

Николай Зимич, актер:

Если убрать мясо, откуда брать энергию тогда?

Наталья Поткина, дизайнер:

Я – мясоед. Считаю, что то, что нам дано свыше, мы в праве использовать. В том числе и животных. Если человеку полезно есть мясо или не вредит, то это нормально – есть мясо. Если кому-то вредят помидоры, то от них лучше отказаться.

Есть ли какая-то общая черта у вегетарианцев?

Андрей Липень, инструктор хатха-йоги, вегетарианец:

Да, вегетарианцы добрее.

Николай Зимич, актер:

Самый знаменитый вегетарианец – Гитлер. Добрейший был человек! Никого не убил, спокойный ходил…

Что нужно есть, чтобы становиться сильнее?

Роман Мироненко, боец смешанных боевых искусств, вегетарианец:

Я ем все, кроме мяса и рыбы, и не заморачиваюсь. Каши, бобовые, овощи, фрукты. Мне просто жалко животных.

А людей бить не жалко?

Роман Мироненко, боец смешанных боевых искусств, вегетарианец:

Люди идут на это осознанно: собираются два человека, которые знают, куда идут. Это спорт. Они просто доказывают, кто сильнее. Когда вы убиваете животное, вы его не спрашиваете, хочет ли он, чтобы его убили.

Артур Шуляк, шоумен:

Возьмите крупным планом глаза людей, которые не едят мяса – они потухшие! Можно есть все на свете. Но мясо – это вкусно! Мясо – это еда, все остальное – гарнир. Больного воспалением легких чем лечат? Бульоном на мяске!

Существует ли психологическая разница между вегетарианцами и мясоедами?

Алексей Верещако, психолог:

Никакой разницы нет. До тех пор, пока это свобода личного выбора.

Николай Зимич, актер:

Есть такое мнение, что у мясоедов проблемы с потенцией…

Светлана Комаровская, официант ресторана индийской кухни, вегетарианка:

На самом деле, энергию мы берем не из белка, а из углеводов. В Индии очень много бедных людей, которые, несмотря на то что не едят мяса, чувствуют себя вполне счастливыми.

Наталья Поткина, дизайнер:

Мы говорим об Индии, но мы славяне. Славянская традиция – есть мясо, поджарочку.

Артур Шуляк, шоумен:

Все вегетарианцы кривят душой – «посмотрите в глаза этой бедной коровке». А вы посмотрите на обувь и одежду этих «вегетарианцев»! Это кожа. Только 2 вегетарианца из 100 категорически не приемлют кожаную обувь.

Если в семье возникают споры на тему вегетарианства, не доводит ли это до разводов?

Алексей Верещако, психолог:

Это доводит до разводов, ссор, иногда это становиться принципиальным моментом. И когда вопрос становиться не диетологическим, а идеологическим, приходится вмешиваться психологу. В моей практике на уступки идут мясоеды.

Что касается детей, то у них должен быть выбор. Ребенок должен знать, что существует мясо, и уже взрослым человеком он может выбрать, быть вегетарианцем или мясоедом.

Полезно ли быть вегетарианцем?

Татьяна Романовская, диетолог:

Я за сбалансированное питание.

Артур Шуляк – Роману Мироненко:

А если твой ребенок, воспитанный в вегетарианстве, придет домой и скажет: «Папа, я вчера на дне рождения у друга попробовал отбивную – это так вкусно!» – что ты ему ответишь?

Роман Мироненко, боец смешанных боевых искусств, вегетарианец:

Если это будет его осознанный выбор, пускай он ест мясо. Что вы хотите услышать? Что я прикую его к батарее?

Вегетарианство – это дорогое удовольствие? Каждый ли может себе позволить быть вегетарианцем?

Николай Зимич, актер:

Вегетарианство придумали для бедных. Индия – страна бедных, и от этого все и идет, просто замаскировано.

Андрей Липень, инструктор хатха-йоги, вегетарианец:

Вегетарианство может быть как дорогим, так и дешевым. Все зависит от вас.

Чем чреваты перемены в питании при переходе от вегетарианства к мясоедению и наоборот?

Татьяна Романовская, диетолог:

Прежде чем отказаться от мяса, нужно подумать: «А как я живу? Что я делаю? И что я могу себе предложить вместо?». Нужно почитать правильную литературу и обратиться к диетологу. Я вообще против любых экстремальных подходов к еде. Веганство – строгое вегетарианство – это экстремально, но если человек хорошо себя чувствует – это прекрасно. Есть исследования, что раком толстого кишечника меньше болеют люди, у которых больше рацион растительный, чем мясной.