«Мужчины болеют в 2 раза меньше». Что такое рассеянный склероз и чем опасно заболевание ЦНС?

Мозг не контролирует тело, как следствие – снижается работоспособность и наступает инвалидность. Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Что такое рассеянный склероз и какие симптомы сигнализируют об этом заболевании?

Ольга Линник, врач-невролог, заведующий неврологическим отделением №3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Рассеянный склероз представляет собой хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, то есть поражающее спинной и головной мозг. Основным механизмом развития этого заболевания является аутоиммунный процесс, когда иммунная система начинает активно атаковать миелиновые оболочки нервных волокон, тем самым приводя к их повреждению и возникновению типичных очагов демиелинизации, очагов воспаления в головном и спинном мозге. Страдают преимущественно молодые лица трудоспособного возраста. К сожалению, это заболевание ведет к инвалидизации в будущем.

Рассеянный склероз – серьезное и опасное заболевание. Ольга Линник:

Не всегда пациент может обращать внимание на данные симптомы и не всегда при первых признаках обращается к врачу за медицинской помощью. Чем раньше будет поставлен диагноз рассеянного склероза, тем раньше будет начата терапия данного заболевания и тем благоприятнее будет прогноз для пациента в будущем.

Внезапная потеря зрения одного или обоих глаз, двоение, развитие слабости в руках или ногах, нарушение чувствительности, онемение разных частей тела, головокружение, шаткость при ходьбе – опасные сигналы, которые должны вас насторожить.

Эрика Лаврецкая:

Чаще всего заболевание диагностируют в возрасте от 20 до 45 лет. У детей оно также может встречаться. Мужчины болеют в два раза меньше, чем женщины, но у них болезнь протекает гораздо тяжелее. Дефицит витамина D, генетическая предрасположенность, стрессы, болезни кишечника, нарушение работы щитовидной железы, заболевания бактериального и вирусного характера – факторы, провоцирующие развитие болезни.

Ольга Линник:

Нужен тщательный сбор жалоб пациента, изучение анамнеза заболевания, обязателен клинический, неврологический осмотр. В обязательном порядке пациенты с подозрением на рассеянный склероз направляются на проведение МРТ головного и спинного мозга с контрастным усилением. Ведь именно данный метод позволяет обнаружить типичные очаги демиелинизации и правильно поставить диагноз. Вылечить заболевание невозможно, а вот замедлить процесс развития – да! Шанс у пациентов с рассеянным склерозом на долгую и полноценную жизнь значительно возрастает.