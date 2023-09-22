«Мужчины болеют в 2 раза меньше». Что такое рассеянный склероз и чем опасно заболевание ЦНС?

Мозг не контролирует тело, как следствие – снижается работоспособность и наступает инвалидность.
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Что такое рассеянный склероз и какие симптомы сигнализируют об этом заболевании?
Мозг не контролирует тело, как следствие – снижается работоспособность и наступает инвалидность.
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Что такое рассеянный склероз и какие симптомы сигнализируют об этом заболевании?
Ольга Линник, врач-невролог, заведующий неврологическим отделением №3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
Рассеянный склероз представляет собой хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, то есть поражающее спинной и головной мозг. Основным механизмом развития этого заболевания является аутоиммунный процесс, когда иммунная система начинает активно атаковать миелиновые оболочки нервных волокон, тем самым приводя к их повреждению и возникновению типичных очагов демиелинизации, очагов воспаления в головном и спинном мозге. Страдают преимущественно молодые лица трудоспособного возраста. К сожалению, это заболевание ведет к инвалидизации в будущем.
Рассеянный склероз – серьезное и опасное заболевание.
Ольга Линник:
Не всегда пациент может обращать внимание на данные симптомы и не всегда при первых признаках обращается к врачу за медицинской помощью. Чем раньше будет поставлен диагноз рассеянного склероза, тем раньше будет начата терапия данного заболевания и тем благоприятнее будет прогноз для пациента в будущем.
Внезапная потеря зрения одного или обоих глаз, двоение, развитие слабости в руках или ногах, нарушение чувствительности, онемение разных частей тела, головокружение, шаткость при ходьбе – опасные сигналы, которые должны вас насторожить.
Эрика Лаврецкая:
Чаще всего заболевание диагностируют в возрасте от 20 до 45 лет. У детей оно также может встречаться. Мужчины болеют в два раза меньше, чем женщины, но у них болезнь протекает гораздо тяжелее.
Дефицит витамина D, генетическая предрасположенность, стрессы, болезни кишечника, нарушение работы щитовидной железы, заболевания бактериального и вирусного характера – факторы, провоцирующие развитие болезни.
Ольга Линник:
Нужен тщательный сбор жалоб пациента, изучение анамнеза заболевания, обязателен клинический, неврологический осмотр. В обязательном порядке пациенты с подозрением на рассеянный склероз направляются на проведение МРТ головного и спинного мозга с контрастным усилением. Ведь именно данный метод позволяет обнаружить типичные очаги демиелинизации и правильно поставить диагноз.
Вылечить заболевание невозможно, а вот замедлить процесс развития – да! Шанс у пациентов с рассеянным склерозом на долгую и полноценную жизнь значительно возрастает.
Эрика Лаврецкая:
Какие современные протоколы лечения сейчас действуют?
Ольга Линник:
Современное лечение рассеянного склероза заключается в применении специальных препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза, так называемых ПИТРС. Применяются уже с 2018 года. Мы имеем препараты из группы первой и второй линии, но здесь самое главное – при подборе препарата обязательно нужно учитывать риск и пользу индивидуально для каждого пациента с учетом особенностей течения заболевания, индивидуальных особенностей пациента.
Пациенты с таким заболеванием получают препараты бесплатно. Берегите себя и будьте внимательны к своему здоровью.