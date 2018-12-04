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«Мне 28 лет, но обычно и 18 не дают!» Как улиток используют в косметологии и делают ими массаж

04 декабря 2018 14:51
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В деревне Долгиново Гродненской области, в 150 км от столицы расположена улиточная ферма «Ратов».

Пару лет назад Владимир Рабков сменил небоскрёбы мегаполиса и кресло управленца на деревенский дом и тысячи ленивых подопечных.

С необъятным поголовьем улиток Владимиру помогает справляться супруга Виктория.

«Мне 28 лет, но обычно и 18 не дают!» Как улиток используют в косметологии и делают ими массаж-1

Виктория Рабкова:
Самих улиток не используют. Используют муцин, который они вырабатывают. Слизь часто используют в качестве косметических процедур. Действительно – эффективное средство! Мне 28 лет, но обычно и 18 не дают!

Специальную слизь добавляют в крема и маски, а улиточный массаж может заменить сеанс у косметолога.

Смотрите в видеоматериале, как улитка делает массаж лица.

# Фермеры в Беларуси # Здоровье # Виктория Рабкова

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