«Мне 28 лет, но обычно и 18 не дают!» Как улиток используют в косметологии и делают ими массаж

Пару лет назад Владимир Рабков сменил небоскрёбы мегаполиса и кресло управленца на деревенский дом и тысячи ленивых подопечных.

В деревне Долгиново Гродненской области, в 150 км от столицы расположена улиточная ферма «Ратов».

Виктория Рабкова:

Самих улиток не используют. Используют муцин, который они вырабатывают. Слизь часто используют в качестве косметических процедур. Действительно – эффективное средство! Мне 28 лет, но обычно и 18 не дают!

Специальную слизь добавляют в крема и маски, а улиточный массаж может заменить сеанс у косметолога.

Смотрите в видеоматериале, как улитка делает массаж лица.