Минздрав Беларуси и производители медпрепаратов подписали Меморандум о сдерживании цен на лекарства

Такая необходимость возникла в прошлом году и помогла избежать ажиотажа в ценах, который наблюдался в некоторых государствах.

Документ поддержали около 60 зарубежных и 15 отечественных производителей. Благодаря ему, цены на лекарства не изменятся до конца 2011 года. Документ остается открытым для подписания. Некоторые зарубежные фирмы присоединяться к нему позже.

Осень 2010 года — истерия свинного гриппа. С полок аптек исчезают противовирусные средства. Очереди с 7 утра. В России и Украине — быстрый рост цен на препараты. В Беларуси цены на лекарства — под строгим контролем Минздрава. Стоимость большинства таблеток и микстур регулирует Мораторий, принятый в 2009.

Как контролировать цены на лекарства в будущем, решали сегодня в Минздраве. Подписан второй Меморандум. Производители и дистрибьюторы будут применять оптимальные торговые наценки, еженедельно давать отчет.

Василий Жарко, министр здравоохранения Беларуси:

Мы будем и дальше проводить мониторинг цен по аптекам государственной и негосударственной форм собственности. Мы создали Совет по лекарственному обеспечению. Будем улучшать его работу по лекарственному обеспечению.

Мы готовы рассмотреть любые предложения производителей по улучшению доступности и качества медицинской помощи, в том числе и лекарственному обеспечению.

По заверениям Минздрава, подписанный меморандум — не единственный. В Беларуси есть разбежка в ценах на лекарства. Она зависит от торговой надбавки и колебания курса валюты. Теперь готовится соглашение и для аптек. Их призывают установить минимальные надбавки, чтобы лекарства стоили недорого и одинаково. Причем доход аптеки не потеряют, поскольку увеличится объем продаж.

Ольга Котишевская, Александр Мишин, телекомпания СТВ.