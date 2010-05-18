Минздрав Беларуси намерен ужесточить меры борьбы с курением

По мнению специалистов, эта политика заставит задуматься курильщиков не только о себе, но и о других. Тем более, что в последние годы к сигарете все чаще тянутся не только мужчины, но и женщины.
Юрий Федоров, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
– Мы планируем провести мероприятия совместно с Министерством жилищного хозяйства. Очень много жалоб поступает на курение в подъездах, а там курить запрещено. Все эти меры будут направлены на то, чтобы существенно повлиять на формирование поведения человека, которое бы охраняло его здоровье.