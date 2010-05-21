Меморандум о сдерживании цен на лекарства подписан в Минске

Его поддержали около 60 зарубежных и 15 отечественных производителей. Необходимость этого документа возникла в прошлом году и помогла избежать ажиотажа в ценах, как в некоторых других государствах.Вместе с тем, отметили в Минздраве, некоторая разбежка в ценах на лекарственные средства в республике есть. Она зависит от торговой надбавки и колебания курса валюты. Однако, как показал еженедельный мониторинг, по наиболее востребованным лекарствам в аптеках нарушений ценообразования нет. Нынешний меморандум будет действовать до конца 2011 года. Причем, документ остается открытым для подписания.