Метод ЭКО становится более доступным для бесплодных семей

В Минске планируется открыть первый государственный медицинский центр искусственного оплодотворения.Он расположится на базе Республиканского научно-практического центра <Мать и дитя>. Популярность метода экстракорпорального оплодотворения связана с увеличением в Беларуси числа бесплодных браков. В республике их почти четверть. C начала 80-х бесплодные белорусские пары <за детьми> ездили в Москву. В 1995 году в Минске открылся <свой> первый коммерческий Центр репродукции и генетики. Но лишь в этом году метод ЭКО начали применять в государственной клинике. Суть процедуры - в получении из яичников женщины зрелых яйцеклеток, их оплодотворении, выращивании эмбрионов в инкубаторе и переносе в матку пациентке. Чтобы повысить вероятность беременности, женщинам во время лечения имплантируют обычно три эмбриона. Именно поэтому треть от числа рожденных - двойни. Таких детей еще называют "пробирочными". Зачатых искусственно детей во всем мире появляется на свет почти 30 000 ежегодно. В Минске за последние 6 лет - более 500. В республиканском научно-практическом центре <Мать и дитя> почти все готово для приема пациенток. Лечение бесплодия методом ЭКО в республике стоит в среднем 2.000 долларов. Не считая лекарственных затрат, и без гарантии на удачный исход. Первая попытка редко оказывается удачной - к ЭКО иногда прибегают 3-4 раза. Из 100 пациенток, желающих забеременеть, лишь тридцать в конце концов становятся мамами. И еще одно. Эффективность экстракорпорального оплодотворения, по мировым данным, составляет 20 - 40 процентов. В Минске - самый высокий показатель в СНГ - 50 процентов