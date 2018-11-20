Макать суши в соевый соус совершенно неверно. Как правильно есть блюдо японской кухни?

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь». Именно так утверждал Гиппократ. Еще в древности люди уловили четкую связь между рационом и физической формой человека. Отменным здоровьем, впечатляющей красотой и долголетием всегда отличались жители страны восходящего солнца. Так в чем же секрет? Неужели суши, сашими и роллы могут стать «эликсиром» молодости и хорошего самочувствия? Если верить языку медицины, польза от этих заморских деликатесов, безусловно, есть.

Валентина Ковш, врач-терапевт первой категории медицинского центра «Кравира»:

Как белковый продукт, как продукт, скажем, необычный в питании, учитывая то, что питание должно быть разнообразным – употребление эпизодически обосновано. Как перекус, возможно, если человек находится на диетическом питании – одно-два суши, но не сет.

Один из самых полезных ингредиентов суши – это, безусловно, рис. Он содержит витамины группы В и Е, марганец, калий, фосфор, железо, медь, селен и цинк. А благодаря большому количеству клетчатки, этот продукт улучшает пищеварительный процесс. Роллы – низкокалорийное блюдо, а потому замечательно подойдёт людям, которые мечтают снизить вес. Главное, как утверждают врачи, соблюдать меру.

Валентина Ковш:

Рис достаточно питательный продукт, с высоким гликемическим индексом. Соответственно, те пациенты и люди, которые следят за своим весом, должны чётко понимать, что он может и повышать сахар в крови и способствовать набору веса, если питаться этим регулярно.

Морская рыба – источник ценнейших жирных кислот, йода, протеина и фосфора, они способствуют развитию умственной деятельности, улучшению работы сердечно-сосудистой и укреплению иммунной систем. Однако при неправильном хранении и без должной термической обработки, диетический продукт может превратиться в рассадник бактерий. В наши широты доставить обитателей морских глубин возможно исключительно в промороженном виде. Поэтому ярым фанатам восточной кухни следует соблюдать следующие правила: суши хранятся не более восьми часов, поэтому съедать их нужно сразу же после подачи, доверяйте только проверенному поставщику.

Борис Олесюк, шеф-повар сети ресторанов и сервиса доставки:

Основной причиной отравления может быть несоблюдение гигиенических норм и требований к сотруднику. Либо испорченные продукты, либо невосприимчивость человека к каким-то сырым морепродуктам, сырам. Ещё одним сигналом, если человек отравился и при этом кушал васаби, то, возможно, у него в желудке есть какие-то проблемы.

Самый популярный миф о суши гласит: кто регулярно употребляет в пищу сырую рыбу, рискует обзавестись подселенцами – гельминтами. Но это только домыслы. Валентина Ковш:

Глистная инвазия характерна больше для речной рыбы. Если она хорошо просолена и качественная, то в красной рыбе не будет глистов.