Личные участковые врачи-терапевты могут появиться в Минске

В 14-й районной поликлинике сейчас изучают спрос на новую услугу.

Ноу-хау предусматривает прямую связь с доктором, минуя очереди на заказ талона в регистратуре. Попасть на прием к терапевту или вызвать специалиста на дом можно будет 12 раз за год, просто позвонив ему. Кроме того, пациенты получат профессиональные консультации, комплексное обследование, а также помощь в выборе лекарств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Рыжкова, заместитель главного врача по ОМР УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района»:

Пациент, выбрав эту услугу, будет иметь постоянного доктора, которого он выберет, а это значит, что будет налажен постоянный контакт «врач-пацинет». Кроме того, это позволит значительно сэкономить время, связанное с предварительной записью, с подбором времени для посещения как терапевта, так и прохождения назначенных обследований.