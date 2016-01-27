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Ледяной дождь пришел на смену морозам в Беларуси: десятки человек буквально за несколько часов получили серьезные травмы

27 января 2016 17:08
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Новости Беларуси. В Беларуси – очереди в травмпункты. Десятки человек буквально за несколько часов получили серьезные увечия. Все случилось после  ледяного дождя, который накрыл страну накануне поздно вечером.  

Плюс днем и минус ночью. Настоящая убойная смесь, результат которой гололедица. И если на статистике дорожных происшествий погодные метаморфозы серьезным образом не сказались, то пешеходам повезло гораздо меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Красильников, заведующий приемным отделением (для травматологических пациентов) Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:
За прошедшие сутки обратились порядка 40 человек. С гололедной травмой были трое пациентов. Госпитализирован один пациент с переломом лодыжек. Остальным оказана помощь в нашем отделении, они отпущены на амбулаторное лечение.    

# Гололед # Здоровье

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