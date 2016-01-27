Какие медицинские ноу-хау пришлись по душе белорусам и какова оценка медобслуживанию в районных поликлиниках

Новости Беларуси. Нехватка узких специалистов, переход отечественной медицины на электронные рельсы и квалификация сотрудников в частных медцентрах. Это лишь часть вопросов, которые подняли сегодня, 27 января, в Минске на итоговой коллегии ведомства. В целом за прошлый год белорусская медицина добилась немалых успехов. Но есть и нерешенные проблемы.

Нина Михайловна – пациент со стажем. История ее болезней насчитывает уже третий том. И еще лет пять-десять тому пенсионерка с удовольствием побеседовала бы с нами о наболевшем. Длинные очереди, нехватка талонов. Говорит, тот еще комок нервов. Теперь же она таких диагнозов не ставит.

Нина Березенчук:

Только пришла и сразу попала. Гораздо лучше. Раньше в очереди сидишь. А теперь – пожалуйста.

Василий Алексеевич тоже не жалуется. В его поликлинике, уверяет, залечили все больные места. Недавно он обзавелся еще и модным ноу-хау – электронной картой пациента. И теперь разве только один его вопрос намекает на прежнюю симптоматику здравоохранения.

Василий Емельянцев:

Если я записался к врачу, я стою в очереди в регистратуре за талоном, потом я иду сказать, что я иду к врачу. Так не должно быть. Если компьютерная система работает, то карточка должна находиться у врача в кабинете.

В последнее время здравоохранение Беларуси активно вооружается современными технологиями. Электронные очереди, виртуальные личные дневники пациентов, заказ талонов через терминал.

Всему этому здравия желает.

Раиса Званец, главный врач 29-й поликлиники Минска:

Изменился спектр работы, изменилось рабочее место наших врачей, медицинских сестер. Сегодня на каждом рабочем месте есть компьютеры. И они с помощью техники ПВМ могут работать быстрее.

А вот тем, кому по старинке, с утра пораньше приходится идти за талоном в регистратуру, реформы нового поколения были бы словно бальзам на душу. Порой вот так отстоишь в очереди, а к специалисту так и не попадешь.

Нехватка узких специалистов – больной вопрос для многих. Между тем министр здравоохранения сегодня пообещал: в текущем году кадрами будут укомплектованы все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

В поликлиниках полный штата, но всех нету. Кто-то в декрете, кто-то на учебе. Это рабочие моменты, но мы должны их нивелировать. На сегодняшний день мы для того, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи, мы увеличиваем время работы участковых врачей, время приема. Мы сохраняем в основном там, где необходимо, и лечебную сеть на селе.