Лечение почек в Минске

Почки – это главный орган выделения, и любые изменения в их работе могут свидетельствовать о каком-то нарушении. Какие заболевания почек бывают и что они из себя представляют? Самое распространенное среди заболеваний почек – гломерулонефрит. С него же следует и начать. Что же это такое?

Игорь Анищенко, руководитель нефрологического центра, заведующий отделением нефрологии УЗ «4-ая городская клиническая больница им. Н.Е.Савченко»:

Мы его называем между собой, коллегами, «тихий убийца». Суть заболевания в том, что сам организм при поломке иммунного ответа уничтожает собственные почки. Это всегда двухсторонний процесс, в этом и коварство этого заболевания. Причиной возникновения, прежде всего, является осложнение вирусных инфекций, хронических тонзиллитов. Если вдаваться в тонкости, это стрептококк, который встраивается в геном нашей клетки – нефрона, и организм воспринимает нашу почку как чужую, и начинается аутоиммунный ответ. Это хронические тонзиллиты, острые ангины, которые не лечили, это вирусные гепатиты, которые, как правило, дают осложнения на почки.

Нефрологи, которые имеют дело с таким заболеванием, как гломерулонефрит, отмечают, что люди в отношении своего здоровья стали более сознательными. И процент тяжелых форм этой болезни невелик. Тем не менее, количество случаев, когда болезнь имеет скрытое течение, по-прежнему стабильно высоко.

В настоящее время у терапевтов есть высокая настороженность к этому заболеванию, поэтому человека, который принес даже обычную простуду, направляют на сдачу анализов. Простые анализы позволяют врачу заподозрить неладное, но это в том случае, если человек все-таки дошел до врача. А скрытую болезнь можно выявить только по лабораторным анализам.

Если врач замечает наличие стойкой патологии в результатах, пациент проходит другой уровень диагностики. В Минске это, прежде всего, 4-ая городская клиническая больница, где находится консультативно-диагностическое нефрологическое отделение.

Ольга Валовик, заведующая консультативно-диагностическим нефрологическим отделением УЗ «4-ая городская клиническая больница им. Н.Е.Савченко»:

При надобности пациента госпитализируем. Если же не надо, то назначаем какую-то терапию и отпускаем пациента.

В случае быстрого прогрессирования болезни дело доходит до нефробиопсии, которое требует от доктора немедленного принятия решения. Никто в мире не приступает к лечению нефрологического пациента без биопсии. Процедура, скажем прямо, не для слабонервных, но только на первый взгляд. Она проводится под местной анестезией и контролем УЗИ.

Ольга Валовик:

Если, например, на основании местного анализа мочи, я могу предположить, что это гломерулонефрит, то биопсия дает стопроцентный морфологический диагноз.

К счастью, пациенты с острыми формами гломерулонефрита встречаются все реже и реже. К примеру, в прошлом году в 4-ой городской клинической больнице Минска было только два случая. Они, как правило, протекают тяжело, с нарушением почечной функции, с высоким артериальным давлением, большим мочебелком, отеками. Поэтому и лечение очень тяжелое и даже агрессивное. Основная цель – купировать симптомы заболевания и сохранить функции почек. Курс лечения – от полугода. Прогноз зависит от морфологической формы болезни.

Лечение на этапе стационара не заканчивается. Поддерживающая терапия после лечения, а также соблюдение ограничений, которые болезнь вносит в жизнь пациентов. Это двигательная активность, например, бассейн, так как пациент может заболеть. А вот любые виды парных (сауна, баня) только пойдут на пользу. Они облегчают почечную функцию, почему пациентам рекомендуется ездить на курорты, где жарко и тепло.

Ольга Валовик:

Следует осторожно заниматься в тренажерных залах, в фитнес-клубах. Нежелателен, например, подъем тяжестей, штанги. Нужно избегать стрессов, эмоционального перенапряжения.

Идеальным вариантом будет гимнастика по утрам и пешие прогулки – самый дешевый и самый эффективный способ физической нагрузки.

Игорь Анищенко:

Когда начинаем ту или иную патогенетическую терапию, очень просим пациентов не простыть, не заболеть. Очень легко сказать – очень трудно выполнить. В зависимости от формы гломерулонефрита в острый период, пока человек в стационаре, мы назначаем диету. Она может быть низкосолевая или богатая белком. Обязательно нужно воздержаться от походов и всего прочего, потому что во время стероидов связки подвержены травмам, а они – связки – восстанавливаются только через год-полтора. Основная рекомендация – это вести нормальный образ жизни, но беречь себя.

Нефропатия. Чем она опасна и как она проявляется?

Ольга Валовик:

Нефропатия - это любое поражение почек, которое мы видим на основании анализа. Если в моче есть белок, это уже нефропатия. Но тут надо выяснять, чем она обусловлена.

Игорь Анищенко:

Вторичная нефропатия – это уже вторичное заболевание почек, то есть вторично страдают почки из-за артериальной гипертензии, диабета и др. В Минске несколько лет нефропатия занимает второе место по значимости, по удельному весу. Это характерно для развивающихся стран.

Пациент с нефропатией первоначально лечится у своего терапевта, и только в серьезных случаях врач обращается за помощью к нефрологам.

Игорь Анищенко:

Таким критерием является снижение скорости фильтрации, т.е. нарушение функций почек. Да, это все скрыто, но прежде всего, важен критерий запаса прочности функции почек. Для нас норма – это 30-40 мл/мин.

Самый печальный исход – пожизненная инвалидность первой группы и полная зависимость от аппарата искусственной почки.

Елена Куликович, заведующая отделение гемодиализа УЗ «4-ая ГКБ им. Н.Е.Саченко»:

Без этой процедуры при развитии хронической почечной недостаточности человек прожить дальше не сможет. Лечение программным гемодиализом пожизненное – до 20 лет и более. Могут провести также пересадку почки.

Программный гемодиализ - 3 раза в неделю по 4 часа каждая процедура. Но это единственная возможность для пациентов жить.

Есть еще одна методика заместительной терапии - перитонеальный диализ. Катетер Тенкхоффа имплантируется в брюшную полость. И при постоянном наличии двух литров специально приготовленного раствора, который человек носит постоянно в брюшной полости, происходит очистка.

В Беларуси проводится скринг скрытых поражений почек, особенно для пациентов с фактором риска. Почему скрытых? Специфических симптомов поражений почек, даже при диабете или гипертонии, нет. В этом вся опасность заболеваний почек. Но все-таки самое важное – это не допускать нефропатию, контролируя те заболевания, которые становятся ее первопричиной.

Если нарушения функции почек все-таки будут обнаружены, то к лечению присоединяется принцип нефропротекции, т.е. защиты почек. Но исход такого лечения зависит от самого пациента, от его внимательного отношения к себе.

И еще одна тема, которая волнует всех врачей, - это лекарственные поражения почек.

Игорь Анищенко:

Мир все больше потребляет лекарственные средства. Суть болезни – это интерстициальное поражение почек. Интерстиции поражаются. Иногда человек восстанавливается, а иногда он остается с тем или иным нарушением почек, вплоть до полной потери. Бывают и необратимые состояния. При тотальном некрозе почки не оправляются. Из лекарств самыми опасными для почек являются аминогликозиды, антибиотики, рентгеноконтрастные вещества. Еще есть группа АПФ-блокаторов, которые в некоторых ситуациях почечной патологии противопоказаны.